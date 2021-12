Vasco Rossi, momento speciale: il suo fan è un divo della TV – VIDEO

Vasco Rossi amato da tutti da decenni e un personaggio televisivo gli ha espresso tutta la sua ammirazione

La musica non ha età né confini. È una delle peculiarità che rende quest’arte la più popolare di sempre. Lo sa bene Vasco Rossi che dagli anni Ottanta riempe gli stadi e i palazzetti in ogni dove e ha fan di diverso strato sociale ed età.

Il rocker di Zocca non piace solo ai giovani della prima generazione, di quando ha cominciato ad essere famoso e nostalgici del decennio Ottanta, ma anche a chi oggi non è ancora adulto o lo è da molto tempo.

Vasco Rossi ammirato da Alessandro: chi è il 91enne di Uomini e Donne

È il caso di Alessandro un signor di 91 anni che per quanto è vitale e attivo sarebbe quasi un insulto definirlo anziano. Salentino, una vita a lavorare come sarto, è uno dei protagonisti di Uomini e Donne over, intenzionato a fare la corte spietata a Pinuccia.

L’uomo appena ha occasione mostra il suo amore per Vasco Rossi. Quando si tratta di ballare in studio alle proposte di Pinuccia come Rose rosse o Azzurro, propone sempre un brano di Vasco come nella puntata andata in onda qualche pomeriggio fa dove ha proposta Albachiara.

“Vasco Rossi mi è entrato nell’anima“, ha detto in più occasioni. Il cantautore ha saputo del grande fan e l’ha ringraziato sui social: “Un abbraccio al più “grande” e il più simpatico della combriccola”, ha scritto su Facebook.

