valentina-lodovini,-single-o-fidanzata?-la-vita-privata-della-grande-attrice

A quarantatré anni, chissà perché, Valentina Lodovini viene ancora presentata come una giovane attrice, anche se la sua carriera è quella di una consumata interprete teatrale e cinematografica. Sarà per via della sua forma fisica o del suo entusiasmo?

Bella, brava e richiestissima da registi impegnati e pop. L’umbra Valentina Lodovini sta vivendo un periodo di grazia dal punto di vista professionale. E per quanto riguarda l’aspetto sentimentale? È single o fidanzata? In verità, non si sa molto della vita privata dell’attrice…

Gli amori di Valentina Lodovini

Si vociferava qualche anno fa di una storia col regista Marco Risi. La Lodovini, però, non ha mai confermato. Sembra piuttosto riservata su certi argomenti. Ciononostante sappiamo che attualmente Valentina è single.

In un’intervista a Vanity Fair, però, l’attrice ha raccontato di una lunga e intensa love story vissuta nel passato più o meno recente. Un amore durato sei anni, dal 2010 al 2016. “Era amore incondizionato”, ha dichiarato Valentina. Eppure è finito. Si trattava di Marco Risi? Non si sa…

La carriera della Lodovini

La Lodovini ha cominciato a lavorare nel 2000 dopo il diploma presso il Laboratorio Teatrale permanente dell’associazione culturale Ottobre, diretta da Valeria Ciangottini. In quel periodo lavorò soprattutto in teatro, in spettacoli come Salomé e La casa di Bernarda Alba. Nel 2002 apparve nel videoclip del singolo “I giorni migliori” dei Tiromancino. Subito dopo esordì in tv, recitando in Io e mamma, Distretto di Polizia e Incantesimo. Nel 2004 era nel film Ovunque sei di Michele Placido, presentato alla Festival di Venezia. L’anno dopo venne scelta da Paolo Sorrentino per L’amico di famiglia. Grazie al ruolo ne La giusta distanza di Carlo Mazzacurati ottenne una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Nel 2009 interpretò una bella parte in Fortapàsc di Marco Risi, e poi con Generazione 1000 euro di Massimo Venier. Nel 2010 il suo volto divenne noto come protagonista femminile di Benvenuti al Sud, dove recitava con Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angela Finocchiaro. Ultimamente l’abbiamo vista nel bellissimo La verità sta in cielo di Roberto Faenza.

