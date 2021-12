Toretto Scardina accusato: “Mi ha picchiato”, ecco cosa è successo davvero

Scardina Toretto, pugile ed ex fidanzato della conduttrice Diletta Leotta è stato accusato di aver aggredito un ragazzo in palestra, ecco chi lo accusa.

Il pugile Daniele Scardina chiamato “Toretto” , ed ex fidanzato della conduttrice Diletta Leotta è stato accusato di aver aggredito un ragazzo in palestra. Toretto non avrebbe avuto nessuna motivazione nello sferrare dei colpi a ragazzo che si stava allenando con lui nella palestra di Rozzano. La vittima ha sporto denuncia contro Daniele Scardina e si è mostrato sui social con il collare.

La vicenda però si risolve quando Le Iene svelano che Toretto non ha picchiato nessuno, ma è uno scherzo del programma. La rivelazione è stata fatta dallo stesso ex fidanzato di Leotta sul suo profilo Instagram seguito da quasi 300 mila follower.

Il ragazzo in una storia rivela che in molti avevano scritto messaggi negativi al suo account accusandolo di aver picchiato un ragazzo. Toretto però assicura che la vicenda è stato solo uno dei tanti scherzi del programma di Canale 5 de Le Iene.

In particolare è stata la iena Stefano Corti, a pensare e organizzare la messa in scena e sarà possibile vedere lo scherzo nella prossima puntata de le iene. Il programma, che andrà come al solito in prima serata su Canale 5 o vederlo in streaming sul sito ufficiale, svelerà il modo in cui Toretto ha reagito quando ha scoperto di essere stato accusato.

Il ragazzo ha finto di aver bisogno di indossare il collare cervicale e si è addirittura fasciato il braccio accusando Toretto. Il collaboratore de le Iene infatti si tratta di Merlo, un giovane trapper siciliano che si è presentato ai suoi fan sui social network per denunciare che l’aggressione era stata fatta dal pugile senza motivo. Il trapper ha dichiarato che il motivo scatenante del pugile è stato un raptus.

