sarah-ferguson,-voci-di-matrimonio:-ritorno-di-fiamma-col-principe-andrea

A 25 anni dal divorzio sarebbe tornato l’amore tra Sarah Ferguson e il principe Andrea: secondo insistenti rumors i due sarebbero pronti a risposarsi.

Era il maggio del 1996 quando Sarah Ferguson e il principe Andrea, duca di York e terzogenito della regina Elisabetta, mettevano definitivamente fine al loro matrimonio con un clamoroso divorzio.

La donna, ex segretaria, dopo le nozze di dieci anni prima a Westminster aveva assunto il titolo di duchessa di York, privilegio mantenuto fino ad oggi senza tuttavia il trattamento di Altezza Reale. Già qualche anno prima di lasciarsi la coppia aveva compreso di non poter continuare a portare avanti il matrimonio: per questo nel 1992 ci fu la separazione, culminata poi con il divorzio.

Al tempo le figlie Beatrice ed Eugenia, oggi entrambe felicemente sposate, erano ancora delle bambine. A determinare la rottura della coppia sarebbe stata la lunga lontananza del principe Andrea, che era un ufficiale di marina, e alcune notizie scandalistiche che compromisero la reputazione di Sarah Ferguson, scatenando le antipatie della famiglia reale.

Sarah Ferguson e il principe Andrea, voci di nuove nozze

Dall’anno del divorzio tra il duca e la duchessa di York sono ormai passati 25 anni: nonostante i tradimenti e gli scandali, negli ultimi tempi tra i due è tornato definitivamente il sereno, al punto che diversi insistenti rumors parlerebbero di un clamoroso e imminente nuovo matrimonio.

Sarah Ferguson ha sempre speso parole affettuose nei confronti dell’ex marito, prendendo le sue difese anche dopo il coinvolgimento nel caso degli abusi sessuali ai danni di una minorenne. Ma non solo: da quanto trapelato, almeno fino al 2004 i due avrebbero continuato a condividere la casa di famiglia a Sunninghill Park, mantenendo buoni rapporti anche negli anni successivi per il bene delle loro figlie.

Nonostante l’assoluto silenzio da parte dell’ex coppia, nel Regno Unito le voci delle presunte nuove nozze sono sempre più numerose. “Posso solo dire che ora siamo felici”, ha raccontato recentemente la duchessa di York eludendo l’argomento.

Intervistata poco tempo fa durante in un viaggio di beneficienza in Polonia, aveva tuttavia confidato che il giorno del suo matrimonio con il principe Andrea, ricordato come uno dei giorni più felici della sua vita, aveva “preso un impegno che è per sempre”. Il presunto rinnovato amore sarà dunque suggellato davvero da un secondo matrimonio? Per capirlo occorrerà attendere.

