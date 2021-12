Sarah Ferguson, ex fidanzato italiano: chi è Gaddo della Gherardesca

In queste ore è in Italia Sarah Ferguson, ritorno di fiamma con il principe Andrea, ex fidanzato italiano: chi è Gaddo della Gherardesca.

Ieri sera era nello studio di Porta a Porta su Raiuno, oggi sempre su Raiuno sarà protagonista della trasmissione Oggi è un altro giorno. Stiamo parlando di Sarah Ferguson, la duchessa di York, al centro di scandali di corte in Gran Bretagna e oggi a 62 anni pronta a sposare l’ex marito, il principe Andrea.

“Sono stata la ragazza più fortunata del mondo, era una favola”, ha raccontato di quel matrimonio durato solo sei anni nel corso della trasmissione tv di Raiuno. Nel suo passato, c’è un altro nobile, un italiano appartenente a un’antica casata. Parliamo di Gaddo della Gherardesca, un conte che ha vissuto un’intensa e spensierata storia d’amore.

Lui e Sarah Ferguson sono stati insieme cinque anni e il primo bacio ci fu nel Capodanno 1998. Nel 2010, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, l’uomo parlò della sua storia d’amore con la duchessa di York e di come questa fosse finita nel migliore dei modi. Era rimasto, insomma, l’affetto.

Gaddo della Gherardesca: ex fidanzato di Sarah Ferguson

“Da quando non stiamo più insieme con Sarah ci sentiamo in sincera amicizia”, erano state le parole dell’uomo nell’intervista. Non ha quindi voluto entrare nelle questioni economiche che hanno sempre coinvolto la duchessa di York e che tante polemiche hanno provocato in passato, ma la ricorda comunque come una filantropa.

Spiegava in quell’intervista infatti il conte Gaddo della Gherardesca: “Io so che è una grande promotrice e una donna che lavora indefessamente”. La definiva poi una “donna sola, anche molto ingenua”, lasciando pensare che proprio questo potrebbe essere all’origine dei suoi guai economici.

Organizzatore anche di eventi e festival di un certo calibro, con ospiti come Roberto Bolle e Andrea Bocelli, della storia d’amore tra il conte e Sarah Ferguson si ricordano tra l’altro le battaglie ecologiste per la difesa di Bolgheri e di San Guido e le giornate passate insieme nelle campagne toscane, così come la loro presenza al Palio di Siena oltre vent’anni fa.

