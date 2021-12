Sanremo Giovani, stasera in tv la finale: novità sul regolamento

Questa sera è in programma la grande finale di Sanremo Giovani 2021: Amadeus proclamerà gli artisti che entreranno a far parte del cast dei Big. Ecco cosa sapere.

Il giorno della tanto attesa finale di Sanremo Giovani 2021 è arrivato. Questa sera, mercoledì 15 dicembre, dalle 21,25 in diretta su RaiUno e in streaming su RaiPlay i dodici cantanti in gara si contenderanno sul palco del Teatro del Casinò i posti disponibili per il Festival dei Big, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022.

La formula della competizione canora dei giovani artisti è stata rinnovata: oltre ad essere stata messa da parte la categoria Nuove Proposte, contrariamente alle attese tutti e tre i cantanti che finiranno sul podio approderanno al Teatro Ariston.

L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della finale: “Due erano troppo pochi, quindi porto tutto il podio”. Il numero complessivo dei Big salirà di conseguenza da 24 a 25.

A decretare i vincitori di Sanremo Giovani 2021 saranno Amadeus e la commissione artistica composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Non è quindi previsto televoto.

Nel corso della finale il conduttore annuncerà i titoli di tutte le canzoni in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il cast dei Big, che è già stato ufficializzato lo scorso 4 dicembre in diretta al Tg1, sarà presente al Teatro del Casinò ad eccezione di Elisa, risultata positiva al Covid. “Sta bene – ha rassicurato Amadeus – ma sarà in collegamento Skype”.

Sanremo Giovani 2021: i prescelti per la finale

Gli artisti di Sanremo Giovani 2021 scelti dopo una lunga e accurata selezione sono: Bais, “Che Fine Mi Fai”; Martina Beltrami, “Parlo di te”; Esseho, “Arianna”; Oli?, “Smalto e tinta”; Matteo Romano, “Testa e croce”, Samia, “Fammi respirare”; Tananai, “Esagerata”; Yuman, “Mille notti”; Destro, “Agosto di piena estate”, Littamè, “Cazzo avete da guardare”; Senza_Cri, “A me”; Vittoria, “California”.

I tre cantanti che conquisteranno il pass per il Teatro Ariston a febbraio 2022 non canteranno poi lo stesso brano presentato durante la finale, ma dovranno portare un’altra canzone inedita.

“Sarà anche quest’anno una bella sfida e anche un privilegio scoprire e scovare degli artisti emergenti”, ha commentato soddisfatto Amadeus, che ha poi voluto tranquillizzare i giovani artisti: “A chi non vince dico: non demoralizzatevi, si chiude una porta e si apre un portone”.

