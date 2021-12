Oroscopo di Barbanera 15 dicembre: le stelle di questo mercoledì

Ariete (21/3 – 20/4) – Prevenire eventuali problemi è sempre meglio. Imparate a fare valutazioni e bilanci, prima di intraprendere qualunque impresa. L’avvedutezza è tutto.

Toro (21/4 – 20/5) – Se in famiglia si respira aria di tensione per via della quadratura della Luna con Saturno, è perché avete bisogno di maggiori spazi e indipendenza.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Superate con un sorriso un piccolo conflitto emotivo. Via il risentimento, e intraprendete la strada del perdono. Siete più sereni, questo è sicuro.

Cancro (22/6 – 22/7) – Un nuovo interesse o una nuova conoscenza riaccendono in voi l’entusiasmo, che porterete volentieri anche nei compiti meno gratificanti.

Leone (23/7 – 23/8) – Anche se non avete ottenuto l’elogio desiderato, non fatene un dramma. Invece di rattristarvi, moltiplicate gli sforzi verso il vostro obiettivo.

Vergine (24/8 – 22/9) – Utilizzate l’immaginazione, dove non arrivate con le conoscenze pratiche. Provateci, anche se non siete davvero sicuri al cento per cento.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Davanti a una porta chiusa, non fatevi intimorire, continuate a bussare. Nelle cose a cui tenete davvero, ci aggiungerete un pizzico di passione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Meno scontrosi del solito, da qualche giorno senza Marte a sovreccitare gli animi. La Luna in Toro vi invita alla calma e al rispetto reciproco.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Forse un collega ha avuto una piccola défaillance, ma non per questo dovreste guardarlo dall’alto in basso. A tutti capita di sbagliare!

Capricorno (22/12 – 20/1) – Concretamente riuscirete a fare molte cose, grazie al trigono lunare e alla tranquillità. Un po’ di senso pratico è proprio quello che vi serve.

Acquario (21/1 – 19/2) – La timidezza innescata dalla disarmonia della Luna con Saturno potrebbe porvi di fronte ad alcuni limiti che dovete al più presto superare.

Pesci (20/2 – 20/3) – Alimentate la vostra vena romantica, come suggeritovi dalla Luna nel fiducioso Toro, soprattutto se la persona conosciuta vi intriga parecchio.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Barbanera 15 dicembre: le stelle di questo mercoledì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.