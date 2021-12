my-beauty-whisper,-l’applicazione-che-apre-anche-ai-non-udenti

La svolta di My Beauty Whisper. La prima Applicazione di consulenza beauty digitale, gratuita, personalizzata e user friendly adesso utilizzerà pure la Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.), offrendo così un servizio ai non udenti.

“My Beauty Whisper è nata con l’obiettivo di donare a tutti l’opportunità di una consulenza beauty e la gioia di realizzare il proprio sogno di bellezza – afferma Mario Conti, Founder e Ceo di Adamis Group – . Dopo un anno di vita ed aver conquistato oltre 55.000 utenti, siamo orgogliosi di aver abbattuto una importante barriera linguistica per raggiungere e comunicare con una nuova community, mostrando tutti i servizi di cui potranno usufruire senza spendere nulla. Questo è un ulteriore passo verso l’approccio inclusivo che desideriamo attuare, migliorando quotidianamente ogni aspetto, per rendere My Beauty Whisper ancora più accogliente in questo periodo pre-natalizio. Al momento il servizio in Lingua Italiana dei Segni è possibile 4 giorni a settimana in fascia serale dalle 20 alle 24 e vi si accede tramite l’icona sulla homepage”.

Insomma durante le feste è un’ottima occasione per provare a realizzare attraverso l’app il look di bellezza più scintillante da sfoggiare a Natale e a Capodanno. Ci sarà a disposizione un professionista make up artist o hair stylist per i suggerimenti ma anche un personal shopping che potrà guidarvi nella scelta dei regali da mettere sotto l’albero, aggiornarvi sulle ultime collezioni e tendenze, e sulle fragranze più sensuali per rendere ogni momento indimenticabile. E una volta fatta la scelta, si possono ricevere le indicazioni per effettuare l’eventuale acquisto on line o l’indirizzo del negozio più vicino.

L’applicazione si può scaricare su Apple Store (iOS) o su Google Play (Android) https://mybeautywhisper.com/consumer/?lang=it. My Beauty Whisper è un servizio disponibile tutti i giorni, dalle 8 alle 24, via chat, telefono o videochiamata, comodamente da casa o ovunque ci si trovi. L’esperto di bellezza è sempre presente e a portata di clic.