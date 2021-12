Morto Mago star dei talent show: lutto al Got Talent – FOTO

Un mago che è diventato un volto familiare in Britain’s Got Talent dopo aver fatto 12 provini è morto all’età di 62 anni.

La star dei talent show David Watson di Altrincham, nel Cheshire, è morto all’età di 62 anni: nel Regno Unito era molo popolare. Infatti, era diventato un volto familiare in Britain’s Got Talent dopo aver fatto 12 provini. Secondo quanto riferito, gli agenti di polizia hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo.

L’allarme era stato in precedenza lanciato dalla sua famiglia, quando l’uomo non aveva risposto a diversi messaggi che questi avevano inoltrato alla vittima. Il Sun ha riferito che David, la cui morte non viene trattata come sospetta, è apparso per la prima volta nello show di ITV nel 2008 con le sue imitazioni di Tony Blair, William Hague e David Blunkett.

Si diceva anche che fosse amico intimo dell’attore di Coronation Street, Michael Le Vell. Il giudice di Britain’s Got Talent Amanda Holden ha reso omaggio alla star, condividendo uno scatto di David sul suo account Instagram scrivendo: “Così triste sapere che David Watson è morto”. Viene ricordato nel talent show per la sua capacità di strappare sempre un sorriso.

La scomparsa di David Watson, il mago dei talent show è morto

Nonostante la sua prima audizione, in cui ha indossato un berretto calvo per interpretare il politico William Hague, non sia andata così bene, David è stato amato dai fan di Britain’s Got Talent. Era tornato due anni dopo impersonando l’incredibile Hulk, anche questa imitazione aveva fatto divertire tutti.

Il giudice Amanda Holden ha scherzato sul fatto che fosse “davvero orribile” e gli è stato dato il temuto cicalino. Ma questo non ha scoraggiato David Watson. Il quale dal 2013 in poi si è sempre presentato allo spettacolo televisivo, tentando di entrare nella fase finale. Nell’ultima stagione, David è andato più lontano che mai arrivando al secondo turno dopo aver impressionato i giudici con il suo numero di “arcobaleno magico”.

I giudici David e Alesha si sono spinti fino a definirla la sua “migliore audizione di sempre”. Nonostante non sia arrivato in semifinale, David ha detto di aver apprezzato l’intera esperienza. Prima di arrivare al giudizio dei giudici, i concorrenti devono superare una prima audizione, ma lui non si è mai perso d’animo: quello show era parte della sua vita.

