“Il vaccino? Sperimentale, nessuno di noi…”. Cosa sfugge di bocca alla dem Zampa: Speranza, consigliera-disastro | Video

“Nessuno sapeva la durata dell’efficacia del vaccino, si stava sperimentando”. A parlare è Sandra Zampa, esponente del Pd e consulente del Ministero della Salute. Ospite in studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, ha affrontato il tema della lotta al Covid fornendo un facilissimo assist a porta vuota ai no vax e ai complottisti che proprio sulla presunta natura “sperimentale” del vaccino fanno leva per alimentare la loro propaganda.

La confusione è tanta sotto il cielo del governo, proprio nel momento in cui servirebbero nervi saldi e massimo rigore, anche dialettico. Il concetto della Zampa è abbastanza chiaro: contro un virus che muta, ogni tentativo è per forza di cose “temporaneo” e obbligato a cambi in corsa. In questo senso, certo, è sperimentale. Non il vaccino, il metodo. Perché il vaccino, dalla variante Delta alla omicron, cambia e con esso anche le risposte necessarie ad arginarlo. Ma Francesco Borgonovo, penna della Verità in collegamento con la Gruber, infierisce: “Ah, quindi è sperimentale. Sta dicendo che è sperimentale, sta dando una notizia che farà contentissimi tutti i no vax domani”.

“Io sono stupita che non si sia ancora compreso che questa malattia non possiamo inseguirla, dobbiamo fare in modo che non si arrivi ancora a numeri drammatici – spiegava la Zampa -. Quindi bisogna assumere misure come la terza dose del vaccino, tra l’altro non avendo mai sperimentato questo vaccino nessuno poteva immaginare che fosse necessaria una terza dose, si sta sperimentando una cosa che è del tutto nuova”.

Quando Borgonovo esulta, la Zampa lo riprende: “Ancora oggi, come non si può non avere compreso che non si può aspettare l’onda? A quel punto diventa tragica, fino a oggi l’Italia è riuscita a non far risalire l’onda. E noi pur nelle difficoltà siamo quelli messi meglio”.

“