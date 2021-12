gf-vip-6,-soleil-fa-ancora-parlare-e-la-trevisan-l’attacca

GF Vip 6, il triangolo che ha visto protagonista Soleil è ancora argomento vivo: la showgirl è contro l’ex Uomini e Donne

L’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, chiunque sia il vincitore, sarà comunque ricordata per il triangolo amoroso tra Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil.

Ora l’attore è stato squalificato per violazione delle norme anti Covid quando è entrato la moglie. È ora fuori dalla casa ma si continua a parlare della vicenda che ha visto coinvolti innanzitutto l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Delia.

E così il pubblico si è diviso, anche i concorrenti in casa. C’è chi prende le difese di Soleil sostenendo che è vittima della situazione che si è creata e chi, invece, pensa che sia stata tutta una messinscena e che lei ne abbia approfittato.

Miriana Trevisan, che non ha mai avuto un buon rapporto con Soleil Sorge, si schiera chiaramente tra i secondi e non vede affatto la bionda come vittima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Manila Nazzaro, addio al GF Vip: ecco le ragioni della sua scelta

Gf Vip 6, Miriana contro Soleil: “Io rispetto gli uomini sposati”

“Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti“. Queste le parole della showgirl mentre parlava con Biagio D’Anelli. Ha detto di restare basita dal fatto che un donna single possa prendere uno sposato. “Io gli uomini sposati li rispetto“.

Biagio si è un po’ sentito tirato in ballo. Tra i due, fin dal primo ingresso di lui in casa, c’è sempre stata complicità. Ha detto che è fidanzato ma che non riesce a non abbracciarla la mattina. “Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare?”, ha chiesto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Isabella Ricci fa la sua scelta: addio a Uomini e Donne, le reazioni

Ha inoltre difeso Belli che conosce da anni consigliando a Miriana di pensare un po’ a sé stessa. È anche dell’idea che abbia difeso Delia solo perché si è scontrata varie volte con Soleil.

The post GF Vip 6, Soleil fa ancora parlare e la Trevisan l’attacca appeared first on Ck12 Giornale.