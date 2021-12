L’ex tronista di Uomini e Donne Ramona Amodeo è in attesa del terzo figlio e ha rivelato ai follower di essere rimasta contagiata

Era ottobre quando Ramona Amodeo aveva annunciato con gioia di essere incinta per la terza volta dopo le prime due bambine, Annachiara di e Olimpia di un anno. Ora è in arrivo il momendo del primo maschio.

Poco fa ha però notato che tra tosse e altri sintomi di non stare molto bene e così si è sottoposta al tampone che ha dato l’esito che non nessuno avrebbe augurato: positiva al Covid.

Ovviamente tutta la famiglia si dovrà sottoporre al tampone e al momento per fortuna la primogenita è risultata positiva. Appena ha dato la notizia sono stati tantissimi i fan che si sono sincerati della sulle condizioni, sapendo soprattutto di essere in dolce attesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Delia Duran torna al Grande Fratello: insulti e ironia degli ex gieffini

Romona Amodeo incinta e positiva tra le polemiche

Ha risposto che non c’è da preoccuparsi e che sta bene. Ha solo un’influenza più pesante ma sta seguendo le cure che il medico le ha indicato e che non c’è da preoccuparsi.

Nel lungo posto ha anche scritto che “tutti si sentono medici e infermieri o in diritto di giudicare”. Una fracciata che rientra nella polemica con Deianira Marzano, l’influenzer che segue le vicende di gossip.

Quest’ulltima ha condiviso un messaggio che ha ricevuto in privato da un utente dove le era stato fatto notare che “proprio lei ha fatto una campagna no vax per poi andare in giro feste e festicciole senza mascherina”. L’ex tronista di UeD ha subito smentito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fedez vestito da Babbo Natale, ma Leone non ci casca…

“No vax sarà lei, io non lo sono mai stata!”, ha detto, annunciando che procederà per vie legali e ha consigliato ai suoi follower di non seguire più Deianira Marzano.

The post Uomini e Donne, Ramona Amodeo ha il Covid: disperata, è incinta appeared first on Ck12 Giornale.