sabrina-salerno,-la-confessione-che-lascia-i-fan-senza-parole

Sabrina Salerno da anni e un’icona sexy ma ha anche delle inscurezze. Sabato le aspetta la finale di Ballando con le Stelle

Ammirata e acclamata da generazioni di persone, soprattutto di genere maschile, Sabrina Salerno da oltre trent’anni è un’icona sexy e oggi a 53 anni ha ancora spazio nel mondo dello show.

L’ex cantante di Boys e attrice è ammirata per la sua bellezza ma, strano a dirsi, la showgirl genovese non sempre si piace. Negli ultimi tempi ha avuto un posto privilegiato in televisione partecipando a Ballando con le stelle e arrivando in finale che si disputerà sabato 18 dicembre.

Sabrina Salerno: “Mi infastidiscono i commenti per strada”

Parlando a I Lunatici, il programma di Rai Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la donna ha prima commentato il suo percorso nel format di Milly Carlucci e poi ha parlato delle sue paure.

“Il ballo ti apre un mondo – ha affermato – ti dà un’altra energia, ti attiva il metabolismo, mangio tantissimo e sono dimagrita un sacco. È un programma pazzesco, fisicamente e mentalmente“. Il giudice della trasmissione Selvaggia Lucarelli ha chiesto alla showgirl genovese di togliersi la corazza e di svestire di panni di “donna sensuale”.

A tal proposito nel corso dell’intervista radiofonica, ha detto: “Ci sono dei giorni in cui mi piaccio, dei giorni in cui non mi posso guardare neanche allo specchio” aggiungendo che ha un rapporto normale con la sua fisicità e che non la vede come fanno gli altri.

Ha anche parlato della questione delle discriminazioni di genere. Ha detto che la società è molto maschilista, soprattutto nei paesi latini e che si sente infastidita quando riceve complimenti per strada: “Ma come ti permetti? Il limite è come lo dici e cosa dici”.

