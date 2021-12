roberta-bruzzone,-denuncia-tremenda:-“vittima-di…”

Roberta Bruzzone, è stata ospite al programma televisivo “Oggi è un altro giorno” ha confessato di esser vittima di atti persecutori, infatti nella puntata del 13 Dicembre 2021 la criminologa e giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato dell’esperienza nello show di Milly Carlucci e della sua vita privata.

La criminologa ha dichiarato di esser sotto Codice Rosso per un avvenimento di atti persecutori dove è stata offesa deliberatamente, sono state perpetrate ai suoi danni offese, persecuzioni e minacce dirette.

L’opinionista ha dichiarato che si tratta di una donna che si è concentrata su di lei in maniera ossessiva e compulsiva, dopo che la criminologa ha dato ragione e difeso il marito in un avvenimento risalente al 2018.

Da quel momento in poi ci sono state delle minacce e delle offese gratuite, che prontamente la criminologa ha denunciato alle autorità, durante il programma si Serena Bortone, la giudice ha dichiarato che vedrebbe come vincitore a Ballando con le Stelle qualcuno dal talento indiscusso.

L’edizione del sabato sera di Rai1 sta per terminare, infatti nel prossimo Sabato si scontreranno le coppie in gara: Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Arisa e Vito Coppola, Valeria Fabrizi con Filippo Giordano e Mortan con Alessandra Tripoli, per poi finire con Federico Lauri e Anastasia Kuzmina.

Per l’opinionista questa è la quinta edizione di Ballando con le Stelle, attendendo la puntata finale, la criminologa ha dichiarato che vedrebbe una finale tra Bianca e Arisa, inoltre ha dichiarato che nonostante siano trascorsi 5 anni dalla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, si diverte molto nel giudicare le coppie e partecipare al programma di Milly Carlucci.

Attualmente le minacce della donna ai danni della criminologa stanno continuando, la vicenda risale al 2018 quando l’opinionista difese il marito della donna in un’arringa in tribunale. Da quel giorno in poi l’ex moglie non ci ha visto più nulla e sembra essersi focalizzata in maniera ossessiva nel minacciare, offendere e denigrare l’opinionista e giudice del talent show Ballando con le Stelle in onda su Rai1.

