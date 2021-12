patrizia-pellegrino-contro-alex-e-soleil:-telenovela-senza-fine

Non c’è tregua: Alex e Soleil continuano a vivacizzare il Grande Fratello Vip. E questa volta la loro telenovela si è arricchita con la scena romantica di un nuovo bacio. Una conferma d’amore? L’argomento è stato ovviamente trattato nella puntata di Pomeriggio 5. Patrizia Pellegrino, in collegamento con Barbara D’Urso, ha detto tutto ciò che pensa della coppia e dei due protagonisti.

A Pomeriggio 5, Patrizia Pellegrino è intervenuta in collegamento per commentare il bacio tra l’influencer italo-americana e l’attore. “L’avevo visto anche da casa, il bacio”, ha confermato la Pellegrino. “Le cose stanno diventando sempre più incandescenti”. Ma che cosa c’è davvero tra Soleil Sorge e Alex Belli? È solo scena o si tratta di amore vero? Ecco che cosa pensa Patrizia…

Un altro bacio fra Soleil ed Alex. Cosa ne pensa la Pellegrino?

Dunque a Pomeriggio 5 ci si è confrontati dialetticamente sul bacio che Soleil Sorge ha dato ad Alex Belli, prima delle accuse e della battuta a effetto da grande eroina melodrammatica. Sapete di certo cosa è accaduto… In caso contrario potrà esservi utile la sinossi offerta da Barbara D’Urso: “Poco fa c’è stato il bacio. Soleil ha dato ad Alex un bacio di quelli pazzeschi poi l’ha lasciato lì dicendo questo era finto esattamente come sei stato tu fino a ora”.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Stefano Todini, ex marito di Patrizia Pellegrino: “Lui mi ha tradita”

Fra i commenti al bacio è venuto fuori anche un intervento dell’ex gieffina Patrizia Pellegrino. Ed ecco cosa pensa Patrizia di Soleil: “Devo ammettere che è una ragazza che ha un grande fascino, ti convince, molto sensuale e sensibile”. Come interpretare questa risposta? La Pellegrino ha voluto forse dare della falsa a Soleil Sorge?

Poi, in riferimento alla complicità tra Soleil e Alex, la Pellegrino si è mostrata dubbiosa. Non riesce ancora a capire se la storia possa essere vera o no. “Non ho capito neanche io la realtà della situazione. Di sicuro c’è un sentimento“.

E Delia Duran?

Soleil Sorge e Alex Belli sono molto legati. Su questo non ci piove. “Potrebbe essere un amore”, afferma Patrizia, ma non troppo convinta.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge in crisi: cosa sta accadendo tra i due

Quando poi il discorso è tornato su Delia, la povera moglie di Alex, la D’Urso ha dichiarato: “Io sono antichissima. Si creerà pure la bolla dentro ma c’è la moglie fuori!”. Anche Patrizia è della stessa idea. Le dispiace troppo per la Duran. “Mi dispiace tantissimo per lei. Ognuno reagisce come vuole. Si è sentita tradita come donna”.

The post Patrizia Pellegrino contro Alex e Soleil: telenovela senza fine appeared first on Ck12 Giornale.