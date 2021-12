Oroscopo di Branko 15 dicembre: in arrivo relax e coccole per mercoledì

Ariete – Cercate di essere più attenti possibili nei confronti delle persone che vi stanno attorno. E’ meglio capire quali sono le cattive abitudini, quelli che hanno conseguenze brutte per voi!

Toro – Oggi siete più onesti del solito e sarete in grado di avvicinarvi alle persone sincere. Non cercate di capire per forza i dettagli inutili, meglio riposare perché sarete stanchi: che ne dite di prendervi una pausa da tutto?

Gemelli – Siete molto tranquilli e questo ispira fiducia nelle persone che vi circondano. Siete energici e in grado di costruire qualcosa: cercate di non disperarvi!

Cancro – Bisogna fare una scelta importante per fare chiarezza nella tua vita. Meglio mantenere la calma e il sangue freddo per togliervi ogni dubbio!

Leone – Bene il rapporto che avete con i bambini e i ragazzi. Siete onesti, non indossate maschere, ma se uscite è meglio mantenere i piedi per terra ed essere realisti. Ottima anche la dieta, non ci sono carenze vitaminiche!

Vergine – Avete tantissime idee, ma non dovete piangervi addosso. Anzi. Che ne dite di far decollare i vostri progetti? Cercate di tornare in forma e di concedervi un po’ di pausa. Vi farà bene!

Bilancia – Siete temerari e testardi e state raggiungendo i vostri obiettivi, state sorprendendo chi vi sta vicino. Nonostante questo, però, avete bisogno di un po’ di relax: meglio uscire e ricaricare le energie, vi farà bene!

Scorpione – Bisogna rallentare e trascorrere un po’ di tempo senza fare nulla. Domani tutto sarà più chiaro, ma meglio lasciar perdere le abitudini ormai consolidate. Avete bisogno di respirare di più!

Sagittario – Ora avrete una visione ampia del mondo, ma avrete anche difficoltà a sopportare le persone con una mentalità più chiusa. Cercate di prendervi una pausa e di risolvere le cose: siete stanchi e avete bisogno di relax!

Capricorno – Cercate di parlare di più con le persone che vi vogliono bene e affrontate questa giornata con gioia. Tantissime le opportunità in arrivo, ma cercate di riposarvi e di ricaricare le batterie!

Acquario – Cercate di andare dritti al sodo e ti cogliere le opportunità positive. A volte siete troppo duri con gli altri: meglio cercare un equilibrio tra azione e riposo, forza!

Pesci – Cercate di non dimenticarvi di voi stessi: avete il bisogno di stare da soli, di ritrovare una serenità spirituale. Quali sono i vostri obiettivi? Bene, concentratevi su quelli!

