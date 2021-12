manila-nazzaro,-addio-al-gf-vip:-ecco-le-ragioni-della-sua-scelta

Manila Nazzaro è serena nel voler abbandonare il GF Vip 2021. L’ex modella afferma che il motivo sono i suoi due figli.

Al GF Vip 6 i concorrenti devono decidere se continuare la loro esperienza nella casa fino al 14 marzo, oppure abbandonarla per passare con i loro familiare le vacanze di Natale. Nella puntata di lunedì 13 dicembre, la metà degli inquilina ha annunciato la propria decisione, mentre i restanti avranno la possibilità di pensarci fino alla prossima puntata. Tra i concorrenti che abbandoneranno lo show c’è Manila Nazzaro.

La conduttrice ed ex modella ha in precedenza affermato di voler lasciare il GF Vip, ma non ha mai specificato i motivi. Probabilmente per la mancanza che ha nei riguardi del suo compagno, Lorenzo Amoruso e i due suoi figli Nicolas Cozza e Francesco Pio Cozza.

Mentre parlava con Carmen Russo infatti ha affermato che quando ci sono di mezzo i figli è giusto fare certe rinunce. Russo invece, nonostante abbia lasciato a casa il suo amato marito e sua figlia Maria, ha deciso di cercare di vincere il montepremi in palio, rimanendo fino alla fine del programma.

Manila, sempre parlando con la sua coinquilina che invece ha deciso di continuare l’esperienza nella Casa, si è detta sicura della sua decisione e serena nell’abbandonare il programma. Molti fan della showgirl si sono dichiarati tristi della scelta di Manila. Un utente di Instagram ha pubblicato una storia, ricondivisa sul profilo della Nazzaro, in cui scrive: “Manila oggi vederti preparare la valigia mi sono dispiaciuta.. perché va via un pezzo del GF.. perché sei stata meravigliosa e lascerai un vuoto in quella casa”.

Tra gli altri concorrenti che lasceranno la casa c’è anche Aldo Montano. L’ex schermidore ha parlato proprio con Manila Nazzaro, della sua voglia di non proseguire più l’esperienza al GF Vip 2021. Montano ha rivelato a Nazzaro che il suo futuro non è in tv, ma nella carriera sportiva.

L’atleta dichiara che non si sente perte del mondo dello spettacolo, ma che comunque ha apprezzato questa esperienza. Montano capisce che per gli altri Vip del programma è importante concludere il programma perché sono parte del show business, ma per l’atleta c’è solo la scherma.

