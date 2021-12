Giovanna Botteri massacrata da Striscia: “Il nuovo inviato Rai in Cina? Si vede che lui…”. Un gravissimo sospetto | Video

Nuova bordata di Striscia la notizia contro Giovanna Botteri. L’inviato Pinuccio, specializzato nello smascherare le magagne della Rai, prende di mira ironicamente Marco Clementi, nuovo corrispondente di viale Mazzini dalla Cina. La sua colpa? Quello di osare parlare, tra i suoi primi servizi, di Covid, mostrando il volto meno accomodante del regime comunista di Pechino.

Clementi, da Wuhan, parla “addirittura” di un virus che qui è nato due anni fa, scatenando la pandemia. Poi, roba inaudita per la Rai, decide addirittura di scendere in strada, microfono in mano e telecamera al seguito, per testimoniare com’è cambiato il famigerato fresh market della città, diventato mercato alimentare all’ingrosso, solo per fornitori. Le autorità cinesi però lo fermano, impedendogli di filmare.

“Questo ragazzo sta facendo cose inverosimili, è un po’ aggressivo, addirittura è sceso lui… – sottolinea Pinuccio – Noi eravamo abituati a storie romantiche, Pechino città delle rose, i bed and breakfast in Tibet. Sono un po’ preoccupato, con la Botteri abbiamo raccontato la Cina, il regime, stavano tutti tranquilli. Ora arriva questo, un po’ pazzerello… Si vede che lui non ha figli che lavorano nelle comunicazioni 5G (il riferimento è alla figlia della Botteri, dipendente della multinazionale ZTE, ndr), gli dobbiamo parlare, là c’è tutto un equilibrio… Va bene i servizi, però le rose sono belle”. Dallo studio, interviene Enzo Iacchetti, pungolato da Ezio Greggio: “Ora la Botteri è inviata a Parigi, io la conosco e vorrà picchiare duro. Pare che il prossimo servizio sarà sulla lunghezza standard delle baguette”.