GF VIP, sceneggiata in diretta: Alex Belli squalificato – VIDEO

Fuochi d’artificio al GF VIP, sceneggiata in diretta: Alex Belli squalificato: il video del ricongiungimento con Delia Duran.

Tanto tuonò che piovve: al termine di una giornata convulsa, è arrivato il verdetto forzato per Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lui lo aveva annunciato, Soleil Sorge lo aveva provocato e infine Delia Duran aveva annunciato la sua ennesima partecipazione in trasmissione.

Stavolta si era ripromesso di presentarsi in televisione per lasciare in diretta Alex Belli: era lì per chiudere con l’attore, aveva fatto sapere ad Alfonso Signorini. Invece, quello che è accaduto è stato l’ennesimo colpo di teatro, anzi l’ennesimo episodio della soap opera, per restare in tema con i ruoli interpretati finora dalla star di Centovetrine.

Peraltro, l’ennesima presenza di Delia Duran in trasmissione aveva infastidito i fan, ma anche degli ex gieffini, da Cristian Imparato – che ha usato toni durissimi – a Filippo Nardi, che in quella casa ci è stato due volte, fino a Patrizia Pellegrino, che non ha perso occasione per attaccare il triangolo “amoroso” in diretta tv a Pomeriggio 5.

Perché Alex Belli è stato squalificato in diretta al Grande Fratello Vip?

Quanto avvenuto questa sera in diretta è invece qualcosa di inedito e mai visto, che alimenta le indiscrezioni secondo le quali ci sarebbe molta finzione dietro le vicende che hanno riguardato Alex Belli dentro e fuori la casa. Lui in mattinata inizia a fare pressione, sostenendo di voler uscire, poi scatta l’ennesimo bacio in giardino con Soleil Sorge. La quale poi sostiene che si sia trattato di un bacio finto, sottolineando che finto è anche l’attore di Centovetrine.

Passa un po’ di tempo e arriva la notizia dell’ospitata di Delia Duran, per chiudere stando alle sue parole. Invece, ecco i video pubblicati sugli account ufficiali del reality show che raccontano come sono andate le cose. L’attore fa qualcosa che nessuno aveva mai osato. Rompe le regole sul distanziamento, abbraccia Delia Duran, arriva il gesto del perdono e come se non bastasse anche Soleil Sorge, che consegna la valigia all’attore.

Allacciate le cinture, perché il decollo potrebbe essere brusco… ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/bN6nsJiVPD — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

La pantomima viene commentata dallo studio con un po’ di imbarazzo e tanti dubbi sulla veridicità di quanto sta accadendo. Poi la comunicazione ufficiale: “Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la Casa”. Ma i fan possono stare tranquilli e preparare la scorta di popcorn: siamo tutti convinti che non sia finita qui.

