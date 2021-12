elisa,-la-cantante-ha-il-covid:-amadeus-fa-un-annuncio-sulla-sua-salute

Elisa positiva al Covid, Amadeus annuncia che non ci sarà alla finale di Sanremo Giovani del 15 dicembre, ma la cantante non è in gravi condizioni.

Amadeus durante una conferenza stampa ha annunciato che uno tra i concorrenti di Sanremo ha contratto il Covid 19, ed è Elisa. La cantante quindi non sarà non sarà alla finale di Sanremo Giovani di domani sera.

Finalmente arriva in tv Sanremo Giovani, previsto per domani 15 dicembre su Rai 1 e anche quest’anno a condurlo sarà Amadeus. In questa edizione nella gara di Sanremo Giovani saranno scelti tre cantanti che potranno partecipare alla gara in qualità di Big.

Amadeus, ha rassicurato il pubblico affermando che Elisa, nonostante sia positiva al virus, non ha gravi sintomi. Elisa infatti ha anticipato qualcosa sulla gara via Skype durante il programma condotto da Amadeus, I Soliti Ignoti.

La cantante ha salutato il pubblico e si è detta molto dispiaciuta di non poter essere presente in quell’occasione così speciale per i nuovi cantanti di Sanremo 2021. Successivamente Amadeus ha anche svelato che qualora ci fosse un cantante positivo al Covid anche a Sanremo 2022, come nello scorso anno, non sarà eliminato dalla gara ma verrà mandato in onda il video delle sue prove. Lo stesso è successo ad Irama nella scorsa edizione.

La cantante triestina ha rassicurato i suoi fan della sua condizione di salute e della sua troupe con delle storie sul suo profilo Instagram: “Sto bene per fortuna, purtroppo abbiamo preso tutti quanti il Covid e non abbiamo potuto fare il raduno con il fan club. Mi è dispiaciuto tanto però stiamo tutti bene e per fortuna l’abbiamo preso in forma leggera. Grazie a tutti i miei amici e fan che si sono preoccupati per me e per noi. Nel frattempo vi mando una grande abbraccio.”

Poi il conduttore durante l’intervista ha risposto ad una domanda di un giornalista il quale chiedeva cosa ne pensasse lui della polemica dei Jalisse, i quali sono stati esclusi da Sanremo per il il venticinquesimo anno consecutivo. Amadeus però ha tagliato corto, dicendo che ha dovuto escludere dal programma centinaia di cantanti, ma non per motivi personali, semplicemente non li riteneva adatti alla gara.

