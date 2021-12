alvaro-morte-de-la-casa-di-carta:-“come-resisto-al-cancro”

Alvaro Morte, l’attore quarantaseienne spagnolo famoso per il suo ruolo de Il professore ne La casa di carta, ha scoperto da tempo di avere il cancro. Sono più di sedici anni che lotta contro un tumore…

L’anno scorso Alvaro Morte, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Sergio Marquina (Il professore) nella serie Netflix, si era congedato dal personaggio de La casa di carta. E ora ha parlato pubblicamente della sua malattia.

Alvaro Morte e la lotta contro il cancro

Da sedici anni Morte combatte una battaglia contro un tumore. Da quando gli è stato diagnosticato un cancro alla coscia sinistra l’attore non si è mai fermato né arreso.

Nonostante il suo dramma ha lavorato duro, in Spagna e nel mondo, e ha continuato a sorridere. In molte interviste ha dichiarato che la sua arma segreta per resistere è l’atteggiamento positivo.

La carriera di Alvaro

Alvaro Morte ha lavorato in Finlandia come professore di recitazione ed esperto di Shakespeare. Nel 2012 ha fondato la compagnia teatrale 300 Pistolas. Poi è arrivato il successo come attore di serie televisive. Famoso per essere stato Lucas Moliner ne Il segreto e Sergio Marquina be La casa di carta, oggi Morte parla spesso del suo tumore, per sensibilizzare il pubblico su un tema ancora considerato tabù.

Alvaro ha davvero temuto di perdere la gamba, e per un cero periodo si è sentito un condannato a morte. “Poi ho cercato di affrontare tutto con un atteggiamento positivo”, ha spiegato Alvaro Morte nelle interviste.

L’attore non ha negato di aver attraversato momenti davvero difficili, ma oggi si sente sereno. Si dedica alla professione di attore (con enorme successo) e alla famiglia. “Penso che la cosa più intelligente nella vita sia quella di trovare sempre qualcosa per cui brindare”, ha spiegato, “e io ne ho tante”. Ed è vero.

