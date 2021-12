“Vergognati, ti meriti una querela”. Sfregio di Carlo Verdelli alla Meloni, la rabbia di Crosetto: volano parole grosse | Guarda

Guido Crosetto contro Carlo Verdelli. Il motivo? Un tweet, quello dell’ex direttore di Repubblica, che tira in ballo la strage di Piazza Fontana, Atreju e Fratelli d’Italia e che lascia interdetto il fondatore di FdI. Nel giorno in cui ricorreva l’anniversario della strage, il 12 dicembre, l’attuale firma de Il Corriere della Sera, per ricordarla, ha cinguettato: “12 dicembre 1969, piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l’eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. Civati ). Liberata la sede abusiva di CasaPound a Roma? No. Sciolte Forza Nuova e simili? No. E non succederà. Però tutti fratelli d’Italia ad Atreju21 Il passato è presente”.

Eppure la domanda che si è posto Crosetto è legittima: Fratelli d’Italia che c’entra con la strage di Piazza Fontana? “Io – ha replicato l’imprenditore – sono una persona normalmente tollerante, rispettosa e moderata ma se fossi in Giorgia Meloni la querelerei per questo tweet– ha detto in riferimento a Verdelli -. La si può pensare diversamente, si possono avverare le idee, ma il gelato paragone al terrorismo è vergognoso. Fatto per suscitare odio e violenza“.

Ma Verdelli non è stato l’unico. Subito dopo di lui, ecco che qualcuno se l’è presa con Crosetto. Si tratta dell’esponente ambientalista Angelo Bonelli: “Non c’è alcun paragone con terrorismo e Fdi ed è vergognoso che lei lo abbia scritto sollecitando querele che non hanno alcun fondamento giuridico. Intanto On.Fidanza è ancora in FDI e la Meloni non lo ha espulso e lei zitto“. Insomma, Verdelli non avrebbe operato alcun paragone, mentre la Meloni dovrebbe occuparsi della vicenda di Fidanza, che nel frattempo risulta essere sospeso.