Uomini e Donne, la crisi tra tronista e corteggiatrice è alle spalle: tutti i dettagli

La grave crisi che ha attraversato la storia d’amore tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne sembra giunta all’epilogo.

La conferma di quanto accaduto arriva dall’account Instagram della corteggiatrice del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi

Con un post Instagram comparso la mattina di domenica 12 dicembre la popolare corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia, ha fatto chiarezza definitiva nella situazione in corso con Eugenio Colombo.

I fatti. Nei mesi scorsi si è diffusa la voce che il rapporto tra i due, rapporto nato nel 2013 nel corso del dating show, fosse giunto al capolinea. Per motivi mai del tutto chiariti i due si sono allontanati.

C’è stata una separazione di fatto, una separazione che ha fatto molto discutere in termini di gossip. Da considerare che i due vivono insieme, a Firenze, la città di Francesca da otto anni ed hanno messo al mondo due figli, Brando nel 2014 e Zeno nel 2018.

Da registratre che la coppia non ha mai formalizzato la propria unione sia a livello religioso che a livello civile. Ma nonostante questo l’unione è sempre stata salda e compatta. Fino appunto all’estate del 2021 quando tutto sembrava naufragare.

Ieri invece, quasi a sorpresa, come del resto accaduto all’atto della separazione Francesca ha postato sul suo account Instagram, oltre un milione di follower, una foto inequivocabile.

Uomini e Donne, il post di Francesca Del Taglia fa chiarezza

La foto come si può apprezzare è uno scatto molto romantico con i due in atteggiamento affettuoso, intimo, complice e le bellezze di Firenze sulle sfondo, da Ponte Vecchio a Palazzo Pitti passando per l’Arno d’argento

La foto non ha commenti a corredo ma il messaggio è chiaro. La coppia c’è ancora. Da sottolineare come il post in meno di 24 ore abbia raccolto oltre 38.000 like, migliaia di condivisioni, un sentiment di oltre il 90% e soprattutto centinaia di commenti.

Tra i quali spiccano quelli di Amedeo Venza, il primo a parlare della crisi della coppia e di ex protagonisti di Uomini e Donne come Ursula Bennardo, Diego Daddi, Serena Enardu e Claudio Sona.

La coppia non ha rilasciato dichiarazioni o chiarimenti per spiegare cosa è accaduto. Magari lo farà la stessa Francesca Del Taglia da molti indicata come possibile concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip 6.

