Sorteggio Europa League, Barcellona, Porto, Olympiacos: ecco cosa c’è da sapere

Sorteggio complicato nei playoff di Europa League per le italiane rimaste in corsa: Atalanta, Lazio e Napoli. Ecco come è andata



La Dea ha pescato i greci dell’Olympiacos, la Lazio se la vedrà con il Porto mentre al Napoli è toccato il Barcellona. Date, posizione di classifica, allenatori e rosa, tutto quello che c’è da sapere.

L’Urna di Nyon non è stata particolarmente fortunata per la tre squadre italiane rimaste in lizza nell’edizione 2021-2022 dell’Europa League. Atalanta, Lazio e Napoli scenderanno in campo per il playoff della competizione contro tre avversarie complicate.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, eliminata dalla Champions League e quindi retrocessa nella seconda competizione europea se la vedrà con i greci dell’Olympiacos.

I biancorossi di Pireo sono al momento primi in classifica nella Super League della Grecia con 35 punti, 8 di vantaggio sull’Aek Atene, frutto di 11 vittorie e 2 pareggi.

Sono allenati dal portoghese Pedro Martins ed hanno in rosa due clienti complicati come i centrali difensivi Mady Camara e l’ex Milan e Genoa Sokratis Papastathopoulos

Non è andata meglio al Napoli di Luciano Spalletti che dovrà vedersela con il Barcellona. Ma va detto che i blaugrana non sono più lo spauracchio di un tempo.

La squadra allenata da Xavi Hernandez da poco subentrato a Ronald Koeman non solo è retrocessa dalla Champions League e per la prima volta nelle ultime venti edizioni non giocherà la fase finale per conquistare la coppa della grandi orecchie ma in Liga occupa l’ottavo posto a -18 dalla capolista Real Madrid e con uno score di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Ma occhio a darli per morti. In rosa hanno giovani di grandissimo avvenire come Ansu Fati, Gavi, Pedri e Nico Gonzalez che non aspettano altro che l’occasione giusta per sbocciare.

Alla Lazio, infine, è toccato il Porto. I Dragoes retrocessi dalla Champions dove erano nel girone con il Milan sono primi in classifica in Portogallo in condominio con lo Sporting Lisbona con 38 punti frutto di 12 vittorie e 2 pareggi.

Sono allenati dal vecchio campione della Lazio scudettata del 1999-2000 Sergio Conceicao ed hanno in rosa elementi di spicco come Luis Diaz, Sergio Corona ed Otavio.

Il Sorteggio del PlayOff di Europa League

La gare del playoff di Europa League si disputeranno il 14 ed il 24 febbraio. Le otto qualificate saranno poi sorteggiate con le otto vincitrici dei gironi eliminatori della competizione, ossia Lione, Monaco, Spartak Mosca, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Stella Rossa, Leverkusen e West Ham United

Siviglia-Dinamo Zagabria

ATALANTA-Olympiacos

Lipsia-Real Sociedad

Barcellona-NAPOLI

Zenit San Pietroburgo-Betis Siviglia

Glasgow Rangers-Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol-Sporting Braga

Porto-LAZIO

