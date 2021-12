Sanremo 2022, Elisa Isoardi sarà la conduttrice del Festival

Sanremo 2022, le vacanze per Elisa Isoardi potrebbero finire prima del solito, dopo aver avuto esperienze a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi, la conduttrice purtroppo non è riuscita a lavorare in maniera continuativa.

Sembra che nel futuro professionale della conduttrice ci sia un’opportunità da non perdere, la 38enne è una delle favorite per condurre l’edizione 2022 del Festival. Secondo il settimanale Vero la conduttrice è stata scelta da Amadeus per salire sul palco dell’Ariston.

Quest’anno il Festival della musica andrà in onda dall’1 al 5 Febbraio 2022, l’ex compagna di Salvini potrebbe condurre sul palco dell’Ariston per la prima volta in assoluto.

Amadeus il direttore artistico e conduttore dell’evento non ha ancora ufficializzato il cast che parteciperà al Festival, ma sembra che l’intenzione sia quella di avere una conduttrice diverse per ogni serata.

Con Elisa Isoardi ci potrebbero essere in lista Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Matilde De Angelis, quest’ultima ha già collezionato una comparsa durante l’edizione 2021.

Alcuni pensano che in lista ci possa essere il velocista Marcell Jacobs, il quale potrebbe ricoprire lo stesso ruolo di super ospite come è stato per Zlatan Ibrahimovic durante l’edizione 2021.

>>> POTREBBBE INTERESSARTI ANCHE: Dargen D’Amico, dalle prime produzioni a Sanremo 2022: ecco chi è

Sanremo 2022, oltre al Festival, Elisa Isoardi potrebbe tornare a recitare come protagonista in una serie su Rai1

Sembra che l’ex Miss Cinema, Elisa Isoardi, sia tra le prime scelte per ricoprire lo spazio di Francesca Fialdini, la quale dovrebbe condurre Domenica In, dopo l’annuncio di Mara Venier, pronta a lasciare il programma per dedicarsi alla sua famiglia.

I 22 cantanti scelti nell’edizione 2022 saranno: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Donatella Rettore + Ditonellapiaga, Noemi, Highsnob + Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood & Blanco, Irama, Giusy Ferreri, Aka7even e Giovanni Truppi.

>>> POTREBBBE INTERESSARTI ANCHE: Giovanni Truppi, il cantante a Sanremo 2022, carriera e curiosità

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che tra gli ospiti a solcare il palco dell’Ariston ci saranno i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione 2021, Alessandra Amoroso, Roberto Benigni e il cantante Stromae, il gruppo Meduza, Jovanotti e come super ospite ci sarà anche Ed Sheeran. Tutti i nomi degli ospiti e delle conduttrici non sono ancora stati confermati, con il passare delle settimane ci potrebbero essere delle modifiche in corso d’opera.

The post Sanremo 2022, Elisa Isoardi sarà la conduttrice del Festival appeared first on Ck12 Giornale.