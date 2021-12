roma-spezia-2-0,-i-giallorossi-vincono-soffrendo:-tabellino-e-highlights

La squadra di casa non brilla, ma porta a casa un risultato fondamentale. In gol Smalling e Ibanez

Roma-Spezia, tabellino e highlights – La Roma di José Mourinho fa fatica con lo Spezia ma riesce comunque a conquistare i tre punti all’Olimpico. Lo Spezia di Thiago Motta, uno degli uomini del triplete ottenuto dall’Inter nel 2010, quando la squadra era allenata dallo stesso tecnico portoghese, ha dato prova di coraggio, giocando soprattutto nella ripresa nella metà campo avversaria, ma i giallorossi sono riusciti comunque a superare Provedel con i colpi di testa di due difensori. Il primo a segnare è Smalling, già al 6’ della prima frazione di gioco, praticamente indirizzando subito la partita nella direzione desiderata dai padroni di casa. Il secondo è Ibanez, ma solo al 56’, dopo che la partita era rimasta comunque per lungo tempo in bilico. Dopo l’ora di gioco tanto possesso palla da parte dei liguri, ma il tanto impegno in avanti non è stato accompagnato da altrettanta precisione sotto porta. Proprio nella precisione è mancata la squadra di Motta, bruciandosi diverse chance che avrebbero potuto riaprire il match. La Roma è così riuscita a interrompere il brutto momento di crisi con una vittoria preziosa, anche se la prestazione della squadra di casa è stata ancora una volta lontana dall’inizio della stagione. In pieno recupero è Felix a segnare il gol che avrebbe chiuso definitivamente i conti, ma al giovane centrocampista, dopo aver controllato il pallone con un braccio, e già ammonito, viene annullato dall’arbitro Prontera il suo primo gol con la maglia giallorossa in Serie A. Anche un cartellino rosso per lui, ma a dispetto della beffa la Roma ha potuto comunque festeggiare un successo importante, dato l’equilibrio che sta mostrando in questa fase il campionato, soprattutto nella corsa ai piazzamenti per le coppe europee.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Roma-Spezia 2-0: Tabellino e Highlights Reti: Smalling 6’, Ibanez 56’ Roma (3-5-2): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling (Diawara 64’), Ibanez, Vina, Mkhitaryan, Cristante, Veretout (Bove 93’), Karsdorp, Borja Mayoral (Felix 64’), Abraham.

Allenatore: José Mourinho Spezia (3-5-2): Provedel, Nikolaou, Erlic, Amian, Reca, Maggiore (Bastoni 53’), Sala (Kiwior 17’), Kovalenko (Agudelo 53’), Gyasi, Manaj, Strelec (Verde 53’).

Allenatore: Thiago Motta Arbitro: Alessandro Prontera Ammoniti: Vina, Kumbulla, Felix, Gyasi Espulsi: Felix Highlights QUI

