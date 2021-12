“Ridotti così”. Bassetti sconvolge la Palombelli: ecco l’effetto del Covid sui polmoni | Foto

Matteo Bassetti, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro, ha raccontato gli ultimi mesi in corsia. Un racconto drammatico e forte. “Le Tac dei 50-60enni mostrano una devastazione a livello polmonare causata dalla variante Delta che non vedevamo nemmeno nella prima ondata, vorrei che i non vaccinati guardassero queste immagini per rendersi conto di quanto il virus faccia ancora male. Dove c’è bianco anziché nero i polmoni non scambiano ossigeno. Si ha così la cosiddetta fame d’aria che non si può e non si deve augurare a nessuno. Neanche al peggiore nemico”.

Ne aveva parlato anche con un post su Facebook, il direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova.“È stata una settimana molto difficile non solo per le Malattie Infettive ma, in generale, anche per l’area metropolitana di Genova e per l’Ospedale Policlinico San Martino. Ci troviamo in questo momento, a livello di ricoveri, in piena quarta ondata. Siamo molto vicini al picco, essendo anche un po’ stanchi: il personale sanitario e quello delle Malattie Infettive è ormai da 22 mesi continuativamente coinvolto nella gestione del Covid, che avremmo sperato di poter vedere meno rappresentato grazie alle vaccinazioni”, ha spiegato.

“Continuiamo invece a ricoverare pazienti che, deliberatamente, hanno scelto di non vaccinarsi. Solo in questa settimana abbiamo avuto dieci accessi di soggetti tra i 50 e 60 anni, oltre ad alcuni accessi di soggetti più avanti con l’età; una signora di novant’anni e, ieri, un signore di cento anni, entrambi non vaccinati. Questo significa che abbiamo ancora una forte spinta e pressione da parte dei soggetti non vaccinati, che rappresentano oggi, per noi, la forma più grave di assistenza, in quanto richiedono grande lavoro”, ha spiegato mostrando anche una radiografia di polmoni colpiti dal Covid.