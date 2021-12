Oroscopo di Branko 14 dicembre: martedì positivo per amore e salute

Ariete – Che vi succede? Oggi più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Bevete molti liquidi e seguite una dieta leggera

Toro – L’invidia è una brutta bestia. La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e questo potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno. Frenate l’entusiasmo e l’attività fisica.

Gemelli – Oggi siete pieno di voglia di fare. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

Cancro – Il vostro immancabile senso di giustizia vi fa uscire finalmente fuori dal guscio. Siate obiettivi nel vostro giudizio. Siete in forma dinamica psicologicamente e le vostre speranze si ravvivano. Bilanciate queste tendenze, cercando più cura per voi stessi.

Leone – Avrete ragione a seguire il vostro intuito, e fatelo sempre, in ogni occasione. Concedetevi, però, delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi e la vostra salute mentale.

Vergine – L’intervento di un collega vi aiuterà a portare a termine un progetto in corso che reputate molto difficile e che si sta rivelando essere pesante. Potrete migliorare la vostra forma mettendo risolutamente il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Bilancia – Cercate di non annoiarvi nella giornata di oggi. Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e troverete la soluzione a tavola. La mancanza di vitamine ne è anche un motivo.

Scorpione – La vostra fiducia e calma vi attira simpatie e vi rende affidabili agli occhi degli altri. Cercate di sfruttare questo punto di forza anche sul lavoro. La vostra energia tornerà e sarete in grado di pensare più concretamente a ciò per cui vale veramente la pena consumarla.

Sagittario – Giornata importante per voi. Siete gli unici a poter confidare nelle vostre speranze e portarle a compimento. È il momento di dichiarare i vostri sentimenti e di avvicinarvi al vostro partner senza troppe remore.

Capricorno – Sarete più seri, severi e austeri del solito. Giornata rigida per voi e chi vi sta intorno. Vedere i vostri amici potrebbe rallegrarvi, non rimanete da soli. La vostra mente è in subbuglio e vi sta esaurendo, dovete staccare un po’ la spina. Affrontate le cose passo dopo passo e trovare un posto tranquillo per riposare.

Acquario – Sarete liberi di agire come meglio credete per tutta la giornata di oggi. Giornata positiva sul lavoro e per le vostre finanze. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Pesci – Siete molto empatici. I vostri neuroni specchio funzionano a dovere. Avrete una chiara idea delle intenzioni di alcune persone. Traete le vostre conclusioni e meditate. Dovrete rinunciare alle vecchie abitudini e rimetterle in discussione in modo da proseguire nella giusta direzione.

