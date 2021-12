Oroscopo di Barbanera lunedì 13 dicembre: le stelle di oggi

Ariete (21/3 – 20/4) – Se in passato c’è stato qualche screzio, il trigono del Sole con la Luna vi darà la possibilità di fare pace e di ritrovare la giusta armonia.

Toro (21/4 – 20/5) – Credevate che non pensando più a quella persona, l’avreste dimenticata del tutto. Forse però non è proprio così, se siete sinceri con voi stessi.

Gemelli (21/5 – 21/6) – In un’animata discussione, farete sentire la vostra voce, grazie all’appoggio della Luna in Ariete. E gli altri dovranno per forza ricredersi.

Cancro (22/6 – 22/7) – Se non vi fidate della persona che avete accanto, forse dipende più da alcune vostre paure che dall’effettiva e concreta realtà dei fatti.

Leone (23/7 – 23/8) – Nuove idee arriveranno, condotte dalla Luna nel creativo Ariete. Non perdete neanche un attimo, raggiungerete le vette elevate che desideravate.

Vergine (24/8 – 22/9) – Non rovinate un momento prezioso con le preoccupazioni o con l’ansia da prestazione. Siate semplicemente voi stessi, senza alcuna paura.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Anche se qualcuno ha tentato di mettervi i bastoni fra le ruote, non vi date per vinti e scavalcate tutti quanti gli ostacoli con nonchalance.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non vi lamentate dei compiti che vi sono stati affibbiati e li portate avanti con orgoglio. Tutto è un banco di prova delle vostre capacità.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La vostra audacia sale a un elevato livello, con Marte che viene a farvi visita. Non tollerate ingiustizie contro le quali combatterete.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Nella logica sarete imbattibili, dato che Mercurio bussa alla porta di casa vostra. Anche il senso pratico ci guadagna e non di poco!

Acquario (21/1 – 19/2) – Ancora per oggi in buona compagnia, grazie alla Luna in Ariete. Non dite di no a richieste di amici e conoscenti. Lasciatevi coinvolgere.

Pesci (20/2 – 20/3) – Questo lunedì forse non sarà privo di qualche stravaganza da parte vostra. Assicuratevi il parere di un esperto laddove possa servire.

