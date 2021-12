napoli-empoli-0-1,-altra-impresa-dei-toscani:-tabellino-e-highlights

La squadra di Andreazzoli espugna il Maradona grazie a una rete di Cutrone. Stesso risultato dell’Allianz Stadium

Napoli-Empoli, tabellino e highlights

Napoli-Empoli, tabellino e highlights – A soli sette giorni dallo scontro diretto a San Siro, il Napoli di Luciano Spalletti non riesce ad approfittare della frenata del Milan al Friuli contro l’Udinese perdendo in casa contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La formazione toscana è riuscita ancora una volta a colpire una grande, dopo la partita d’esordio con la Juventus. Nella formazione partenopea si fanno invece sentire le assenze, con gli uomini di Spalletti che non riescono a incidere in avanti e non troveranno il gol neanche quando saranno in svantaggio. Dopo una prima parte di gara in equilibrio è infatti la squadra ospite a trovare la rete e aprire le marcature con Cutrone, autore di un gol di testa che sarà poi decisivo per la conquista dei tre punti. Con l’infortunio di Zielinski, Spalletti era stato costretto a forzare l’ingresso di un giocatore ancora da ritrovare come insigne, ma neanche il capitano è riuscito a fare nulla in una partita dove l’Empoli ha difeso con ordine e con grande abnegazione. Concentrati su ogni pallone, l’occasione più ghiotta per la formazione di casa è arrivato con Petagna, subentrato a Mertens, ma il centravanti non è andato oltre il palo. A questo punto è l’Inter, che giocherà contro il Cagliari, ad avere l’occasione di passare in testa alla classifica, superando le due contendenti che si affronteranno la prossima settimana. Un ritorno in testa dei nerazzurri al quale Simone Inzaghi non vorrebbe rinunciare al termine di una giornata di campionato (solo la Roma scenderà in campo con lo Spezia lunedì) molto propizia per la sua squadra.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Napoli-Empoli 0-1: Tabellino e Highlights Reti: Cutrone 70’ Napoli (4-3-1-2): Ospina, Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Zielinski (Insigne 22’), Demme (Anguissa 65’), Elmas (Malcuit 87’), Ounas, Lozano (Politano 65’), Mertens (Petagna 65’).

Allenatore: Luciano Spalletti Empoli (4-3-1-2): Vicario, Parisi, Luperto (Viti 82’), Ismaijli, Stojanovic, Zurkowski (Bandinelli 78’), Stulac (Ricci 64’), Henderson (Haas 64’), Bajrami (Di Francesco 64’), Pinamonti, Cutrone.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli Arbitro: Livio Marinelli Ammoniti: Zurkowski, Espulsi: – Highlights QUI

The post Napoli-Empoli 0-1, altra impresa dei toscani: tabellino e highlights appeared first on Ck12 Giornale.