Morta Verónica Forqué, attrice di Kika e star di MasterChef

Verónica Forqué era una grande attrice spagnola. In carriera vinse quattro premi Goya ed era nota anche al pubblico televisivo. È stata trovata morta nella sua casa di Madrid. La stampa locale ha già parlato di suicidio, ma per ora non ci sono state conferme ufficiali. Aveva sessantasei anni.

Il grande pubblico televisivo conosceva Verónica Forqué come concorrente della versione spagnola di MasterChef. Ma la donna, defunta in circostanze ancora non chiare il 13 dicembre 2022, è stata soprattutto un’attrice. Fu una grande carriera, la sua. Costellata di successi e ottime prove attoriali. La fama la raggiunse con Che ho fatto io per meritare questo? di Pedro Almodóvar, film del 1984.

Verónica Forqué in Kika

Poi, sempre con Pedro, recitò nel 1993 in Kika, un corpo in prestito, un film storico. Il regista, attraverso una nota diffusa dalla casa produttrice che condivide con il fratello Agustín, si è detto profondamente addolorato. Ecco la sua dichiarazione: “Se n’è andata un’attrice straordinaria e una persona insostituibile”.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Venezia 77, il nuovo film di Pedro Almodovar presentato fuori concorso

Verónica Forqué è stata anche un’attrice di teatro. I suoi genitori erano artisti teatrali molto importanti: sua madre era Carmen Vázquez Vigo, suo padre il regista José María Forqué.

La carriera di Verónica

Verónica diede inizio alla sua carriera con piccole particine nei film di suo padre. Il suo vero debutto avvenne nel 1972 nel film Mi querida señorita. Negli anni Ottanta divenne una delle attrici più popolari in Spagna. Era apprezzata da pubblico e critica. Non a caso conquistò numerose nomination al Premio Goya.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Pedro Almodovar, perché il regista non ha figli: il vero motivo

Era stata sposata con l’attore spagnolo Manuel Iborra, da cui ha avuto una figlia, Maria (nata nel 1990), artista concettuale e modella.

La polizia che l’ha trovata morta nel suo appartamento di Madrid sospetta che si sia suicidata. La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni. Sarà aperta un’inchiesta per andare a fondo della questione. Intanto il cinema spagnolo piange la scomparsa di un’attrice storica: un volto amatissimo.

The post Morta Verónica Forqué, attrice di Kika e star di MasterChef appeared first on Ck12 Giornale.