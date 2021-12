meteo-13-dicembre:-l’arrivo-dell’alta-pressione-migliore-il-tempo-in-italia

Il meteo per il 13 dicembre prevede un clima più stabile sull’Italia grazie all’arrivo dell’alta pressione che accompagnerà la Penisola per tutta la settimana.

L’inizio della terza settimana di dicembre procederà all’insegna del clima stabile, a partire dal oggi, 13 dicembre, ma con una diminuzione delle temperature. Il miglioramento climatico arriverà grazie al l’anticiclone che dall’Europa centro-occidentale sta arrivando sull’Italia.

I settori che godranno di una prima fase di stabilità climatica saranno quelli al Nord e Centro Italia. Anche le aree più a sud del Paese potranno godere di un clima senza l’influenza del maltempo, ma insisterà in questi settori freddi venti provenienti dal Nord Europa.

Nelle regioni del Sud infatti le temperature si registreranno al di sotto della norma stagionale. Nel resto d’Italia invece si manterranno valori stabili durante il giorno, ma continua il rischio di gelate notturne al Nord e nebbie in pianura Padana e ai piedi delle zone montuose del Centro.

Si prevede un lunedì soleggiato in gran parte dell’Italia, salvo qualche nuvola al Nordest, Abruzzo, Molise, Puglia, bassa Calabria e nord della Sicilia. La nuvolosità non sarà associata a nessun fenomeno in questi settori. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo nord Italia 13 dicembre 2021

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili nebbie lungo il Po al primo mattino. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

Centro

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche nube sui settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

Sud e Isole

Al mattino tempo stabile e asciutto con nubi sparse e ampie schiarite, cieli completamente sereni in Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori schiarite in arrivo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

