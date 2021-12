juventus,-contatti-con-icardi:-ecco-il-piano-per-portarlo-a-torino

In vista della sessione invernale del calciomercato la Juventus avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage di Mauro Icardi: i tempi per il ritorno in Serie A dell’ex capitano dell’Inter sarebbero ormai maturi.

Era dai tempi di Ciro Ferrara e Luigi Del Neri che la Juventus non faceva così male in campionato: dopo le prime 17 giornate di Serie A sono solo 28 i punti in classifica conquistati dai bianconeri. Da qui la volontà del club di intervenire sul mercato di riparazione, dopo la deludente campagna estiva segnata dall’addio di Cristiano Ronaldo.

L’obiettivo della dirigenza sarebbe proprio quello di provare a rimpiazzare il vuoto lasciato in attacco dal campione portoghese: i soli 23 gol realizzati finora in campionato sono l’emblema dei problemi del reparto offensivo bianconero, con Alvaro Morata e Moise Kean che al vertice dell’attacco faticano a trovare continuità di rendimento.

La Juventus starebbe così pensando a un calciatore che i gol li conosce molto bene: Mauro Icardi. L’attaccante argentino non riesce più a trovare spazio nella ricca rosa del Psg e per questo sembra essere intenzionato a iniziare una nuova esperienza. Dai rumors circolati nelle ultime ore potrebbe essere proprio lui il prossimo centravanti bianconero.

Juventus su Icardi: avviati i contatti con l’entourage

Secondo le voci che arrivano dall’estero la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, starebbe lavorando da tempo al clamoroso ritorno in Serie A, dopo circa due anni dal turbolento addio all’Inter. La dirigenza bianconera avrebbe avviato i primi contatti per trovare un accordo già nel mese di gennaio.

Il media francese Foot Mercato riferisce addirittura di un presunto colloquio avvenuto la scorsa settimana tra l’entourage del calciatore classe 1993 e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. La notizia è stata rilanciata anche dal tabloid inglese The Sun. Il piano bianconero sarebbe quello di portare il centravanti a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In Francia sono convinti che il Paris Saint-Germain non porrà alcun veto alla cessione di Mauro Icardi, considerato ormai fuori dal progetto. L’ostacolo maggiore riguarderebbe tuttavia l’ingaggio dell’attaccante, che attualmente percepisce circa 12 milioni lordi a stagione. Una cifra che la Juventus difficilmente potrebbe garantire senza prima cedere qualche giocatore: i nomi in uscita più caldi sono quelli dei centrocampisti Arthur e Ramsey.

