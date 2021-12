inter-cagliari-4-0,-nerazzurri-in-testa:-tabellino-e-highlights

La squadra di Simone Inzaghi torna in cima alla classifica travolgendo i sardi

Inter-Cagliari, tabellino e highlights – Una prova di forza inequivocabile. Tale è stata la prestazione dell’Inter contro il Cagliari, travolto con un netto 4-0 che nasconde altre tante occasioni da gol per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi torna così in testa alla classifica di Serie A, approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli, rispettivamente dopo il pari di Udine e la sconfitta in casa con l’Empoli. Lautaro Martinez e compagni non hanno invece avuto remore nel conquistare un’altra vittoria a San Siro, forti della rosa al completo e del non doversi privare, almeno nel caso di Inzaghi, dei migliori interpreti rispetto ai suoi colleghi Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Il Cagliari non è apparso mai in partita, né in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa. Un esame di coscienza che sarà necessario anche per Walter Mazzarri, allenatore dei rossoblù che da quando ha preso in mano la squadra non è ancora riuscito a trovare la migliore messa a punto per i suoi. La partita di questa sera era comunque proibitiva, contro un’Inter capace di cogliere al volo una ghiotta occasione, peraltro in una fase molto delicata della stagione. I nerazzurri di Milano, come i loro colleghi di Bergamo, sono al momento le squadre più in forma, guadagnando punti preziosi anche rispetto a quello che fino a ieri era il vertice della classifica della massima serie. Con le reti di Sanchez e Calhanoglu, oltre alla doppietta di Lautaro Martinez, i campioni in carica hanno modo nuovamente di perseguire il bis e se non fosse stato per le parate di Cragno il divario nel punteggio sarebbe stato ancora superiore. Quella di Inzaghi, dopo un avvio più lento delle rivali, si candida così di diritto come la squadra da battere.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Inter-Cagliari 4-0: Tabellino e Highlights Reti: Lautaro Martinez 29’, Sanchez 50’, Calhanoglu 66’, Lautaro Martinez 68’ Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Skriniar, De Vrij, Perisic (Zanotti 83’), Calhanoglu (Sensi 76’), Brozovic (Vidal 72’), Barella, Dumfries (Dimarco 72’), Lautaro Martinez (Satriano 73’), Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi Cagliari (3-5-2): Cragno, Carboni (Obert 82’), Godin, Caceres (Zappa 71’), Dalbert, Grassi (Lykogiannis 59’), Marin, Deiola (Oliva 82’), Bellanova, Joao Pedro, Keita Balde (Pavoletti 71’).

Allenatore: Walter Mazzarri Arbitro: Matteo Marchetti Ammoniti: Lautaro Martinez, Cragno, Deiola. Espulsi: – Highlights QUI

