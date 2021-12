Cosa sapere su Frank Penny, chi è il poliziotto di Live – Corsa contro il tempo, il film che va in onda questa sera su Italia 1.

Un poliziotto caduto in disgrazia si ritrova in una corsa contro il tempo per trovare una vittima di un rapimento di cui ha ucciso accidentalmente il rapitore. Questa in sintesi la trama del film che trasmette questa sera in prima serata Italia 1 e che si intitola Live – Corsa contro il tempo.

Protagonisti principali del film sono Aaron Eckhart nel ruolo del poliziotto Frank Penny e Courtney Eaton, che è la vlogger Ava Brooks. Insomma, una pellicola intensa e ricca di colpi di scena, che però non è ispirata a una storia vera, come magari qualcuno potrebbe pensare. Le riprese principali si sono svolte a Birmingham, in Alabama.

Frank Penny è un poliziotto caduto in disgrazia in cerca di una possibilità di redenzione dopo aver ucciso un rapitore di bambini. Con la vita della figlia undicenne del capo della polizia a rischio, Frank si fa furbo per cercare di salvarla. Ma ovviamente, c’è una spalla al suo fianco ed è proprio quella della vlogger Ava Brooks.

La storia del poliziotto Frank Penny in un film d’azione

Infatti, per trovare la ragazza Frank Penny avrà bisogno dell’aiuto della vlogger Ava Brooks, il cui canale di notizie in live streaming trasmette ogni mossa di Frank. Mentre una città osserva, Frank e Ava corrono contro il tempo e non solo devono affrontare ogni ostacolo audace, ma anche il fratello rapitore che è in cerca di vendetta. Il cattivo di turno è Ben McKenzie, nel ruolo di Dean Keller.

Non mancano insomma i colpi di scena per questo film, che è una pellicola d’azione, con giudizi della critica che sono quantomeno altalenanti. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha un punteggio di approvazione del 59% basato su 17 recensioni, con una valutazione media di 4,9 / 10. Su Metacritic, il film ha un punteggio medio ponderato di 50 su 100, basato su recensioni di 5 critici, che indica “recensioni contrastanti o medie”.

Alcuni critici sono stati abbastanza duri: Dennis Harvey di Variety lo ha definito “Elevato di energia anche se basso di credibilità”. Frank Scheck di The Hollywood Reporter ha scritto: “Fortunatamente, il nuovo film d’azione diretto dal prolifico Steven C. Miller si dimostra abbastanza veloce da superare i suoi elementi di trama più ridicoli”. Per amanti del genere e dell’adrenalina.

