delia-duran-torna-al-grande-fratello:-insulti-e-ironia-degli-ex-gieffini

Ancora una volta Delia Duran torna al Grande Fratello Vip per affrontare Alex Belli e Soleil Sorge: insulti e ironia degli ex gieffini.

Diciamolo subito: abbiamo perso il conto delle volte in cui Delia Duran, moglie di Alex Belli, si è presentata ospite in studio e poi nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto col marito attore e con Soleil Sorge, la giovane gieffina che con lui ha un rapporto quantomeno equivoco nella casa più famosa d’Italia.

Quindi il fatto che ancora oggi, dopo quello che peraltro è accaduto nelle ultime ore, si presenti in trasmissione non stupisce affatto. L’annuncio in pompa magna è arrivato dalle pagine social del reality show più famoso e longevo d’Italia, che nella sua versione VIP sta riscuotendo ancora maggiore successo che nella versione NIP.

Ci sono però due elementi nuovi: il primo è che Delia Duran, la modella e influencer sposata con Alex Belli, l’attore di Centovetrine in gara al Grande Fratello Vip, sarebbe stata avvistata con un altro uomo. Il secondo è che Soleil Sorge oggi ha dato del falso e finto al suo collega gieffino, dopo averlo provocatoriamente baciato.

Le critiche pesanti alla presenza di Delia Duran al Grande Fratello Vip

Di giorno in giorno, cala la credibilità di questa storia, che secondo molti sarebbe stata costruita ad arte e che comunque presenta tutti gli elementi di una soap opera. Non c’è sta aspettarsi forse di meglio da chi come Alex Belli in questo genere di consumo televisivo è abituato a recitare. Ma ovviamente si tratta solo di ipotesi.

In ogni caso, la presenza di Delia Duran stasera in trasmissione non sembra essere cosa gradita. Ben due ex gieffini ci vanno giù in maniera tra l’ironico e il molto pesante. Filippo Nardi, che nella casa ci è stato due volte, una da NIP e più di recente da VIP, si limita a commentare con una battuta: “Un’altra sorpresona insomma”.

Ben più duro invece è stato il commento di Cristian Imparato, il cantante risultato vincitore da bambino della trasmissione ‘Io Canto’ e che successivamente ha partecipato appunto al noto reality. Ha sottolineato infatti il cantante: “Pagliaccia lei e suo ‘marito’. Falsi e venduti”. Il riferimento è anche alle voci riguardo il fatto che Alex Belli e Delia Duran non siano nemmeno sposati.

