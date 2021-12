dal-16-dicembre-arriva-caduta-libera-campionissimi:-le-rivelazioni-di-scotti

Caduta Libera, il game show in onda su Canale 5 in fascia preserale, verrà trasmesso presto anche in prima serata: a partire da giovedì 16 dicembre sarà possibile seguire Caduta Libera Campionissimi.

Novità in arrivo per Caduta Libera, il game show di canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Il programma, in onda da maggio del 2015 nella fascia preserale, a partire da giovedì 16 dicembre verrà trasmesso in prima serata, in una versione nuova intitolata Caduta Libera Campionissimi.

Gerry Scotti, prima dell’inizio di questa nuova avventura, è stato intervistato da Tele Più ed ha svelato i nomi di alcuni ospiti famosi che saranno presenti nelle prossime puntate e come si svolgerà la sfida.

Caduta Libera Campionissimi, Gerry Scotti: quali saranno gli ospiti speciali?

In Caduta Libera Campionissimi sarà possibile assistere a delle sfide tra i campioni delle edizioni precedenti dello show. Nel programma, infatti, sarà presente un campionissimo circondato da dieci sfidanti, di cui otto saranno altri campioni di Caduta Libera e due saranno dei personaggi famosi.

Nella sua intervista, Gerry Scotti ha parlato degli ospiti che potremo vedere: i primi due ospiti famosi, nella puntata di giovedì 16 dicembre, saranno Alvin e Veronica Gentili. Il conduttore ha rivelato che, in futuro, ci saranno due amici suoi amici, vicini al programma: Rudy Zerbi e Nicola Savino. La speranza, come dichiarato da Gerry, è che i personaggi celebri non “cadano alla prima domanda”. “Che resistano almeno 5 minuti!” ha affermato il conduttore del game show.

Scotti ha spiegato anche che, nonostante non siano previsti dei giochi nuovi a Caduta Libera Campionissimi, le domande per i concorrenti seguiranno un tema particolare: essendo arrivato il periodo natalizio, le domande riguarderanno le festività e le tradizioni di Natale e Capodanno nelle diverse parti del mondo. Il nuovo programma verrà trasmesso dal 16 dicembre al 5 gennaio del 2022, con quattro appuntamenti dei quali l’ultima sarà di mercoledì sera.

The post Dal 16 dicembre arriva Caduta Libera Campionissimi: le rivelazioni di Scotti appeared first on Ck12 Giornale.