Wilma Faissol, chi è la moglie di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, influencer e fashion blogger con un passato da dentista, sono sposati dal 2014. Hanno da poco celebrato i loro sette anni insieme, condividendo la notizia anche sui social network.

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti hanno da poco festeggiato i loro sette anni insieme: sposati dal 2014, hanno condiviso la notizia con i loro seguaci sui social network.

Wilma attualmente è una fashion blogger ed influencer ma in passato ha lavorato come dentista, con una specializzazione in chirurgia facciale. Lei e Francesco hanno avuto due figli insieme: Leone e Lavinia.

Wilma Faissol: biografia dell’influencer

Wilma Faissol è nata il 2 febbraio del 1982 a Rio de Janeiro (Brasile) ed è cresciuta in Svizzera, infatti suo padre è un rinomato studioso di scienza che viaggia spesso per lavoro. Nella sua adolescenza, Wilma ha studiato in un collegio a Lugano, per poi dedicarsi agli studi medici: dopo essersi laureata come dentista ha conseguito un master specialistico in chirurgia ortopedica facciale.

Così Wilma ha iniziato a lavorate in un ospedale in Brasile ma, in seguito, ha deciso di dedicarsi a qualcosa di diverso: si è trasferita a New York per lavorare nell’ufficio comunicazione e marketing della nota stilista Vera Wang, con l’aspirazione di diventare una giornalista di moda.

Col passare del tempo, Wilma è riuscita ad affermarsi come influencer e fashion blogger con tanto di 480mila followes su Instagram. Sul social network condivide diversi scatti che mostrano il suo lavoro ma anche la sua vita privata con i figli ed il marito. Wilma, molto dedita alla corretta alimentazione ed al benessere, condivide ricette salutari e consigli al riguardo. Ha anche ideato una rubrica nella quale mostra i suoi errori in cucina: Monsterchef.

Wilma ha conosciuto il dj e conduttore televisivo Francesco Facchinetti durante una vacanza a Marrakech: i due si sono incontranti casualmente, quando Wilma è inciampata e caduta su Francesco, e da quel momento è nata una forte sintonia che ha portato la coppia a sposarsi e ad avere due figli.

Leone è il primogenito di Wilma e Francesco, nato nel 2014, mentre Lavinia è nata nel 2016. Sia Wilma che Francesco hanno già avuto due figli nelle loro relazioni precedenti: Wilma ha avuto Charlotte nel 2009, mentre Francesco nel 2011 è diventato padre di Mia insieme ad Alessia Marcuzzi.

The post Wilma Faissol, chi è la moglie di Francesco Facchinetti appeared first on Ck12 Giornale.