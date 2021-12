udinese-milan-1-1,-ibra-pareggia-nel-finale:-tabellino-e-highlights

Male il primo tempo, assedio nel secondo. L’attaccante svedese permette ai rossoneri di conquistare un punto

Udinese-Milan, tabellino e highlights

Udinese-Milan, tabellino e highlights

Udinese-Milan, tabellino e highlights – Un’Udinese molto ostica mette non poca difficoltà al Milan allenato da Stefano Pioli. I rossoneri sbagliano in avanti e si fanno sorprendere da un contropiede ben fatto dagli uomini di Gabriele Cioffi, che approfittano anche di una vistosa disattenzione della coppia difensiva rossonera formata da Tomori e Romagnoli, dato il grave infortunio al ginocchio che fermerà il loro compagno di squadra Kjaer per diversi mesi. Ancora una volta, in questo caso al 17’, è Beto a fare la differenza in avanti e ad aprire le marcature. Il Diavolo non riesce a incidere in avanti, almeno nel primo tempo, ma tutto cambierà nella seconda frazione di gioco quando Pioli deciderà di inserire Messias, Kessié e Tonali. Con un dinamismo diverso, nella ripresa è praticamente un assalto rossonero alla retroguardia friulana, ma di fatto, anche grazie a una difesa molto solida, Silvestri non correrà gravi pericoli. Proprio Messias è il migliore dei rossoneri in campo, ma neanche dopo 90’ il Milan sembra in grado di pareggiarla, con gli uomini di Cioffi che lottano su ogni pallone e provano a tenerlo lontano dalla loro area di rigore. Qualche ripartenza per i padroni di casa, che in contropiede provano a chiuderla. Beto sfiora la doppietta, ma il suo pallone sfiora il palo lontano di Maignan a soli dieci minuti dalla fine della gara. Allo scadere del tempo regolamentare è però Ibrahimovic a rimettere le cose a posto per la sua squadra, segnando di fatto all’ultima occasione utile. Nel finale animi molto accesi e si sfiora la rissa con un Success molto nervoso, che sarà poi espulso, ma per quanto riguarda il punteggio entrambe le squadre dovranno accontentarsi del pareggio.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Udinese-Milan 1-1: Tabellino e Highlights Reti: Beto 17’, Ibrahimovic 92’ Udinese (4-3-1-2): Silvestri, Perez, Nuytinck, Becao, Udogie (Zeegelaar 61’), Makengo, Walace, Arslan (Jajalo 70’), Molina, Deulofeu (Success 70’), Beto.

Allenatore: Gabriele Cioffi Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Florenzi, Bennacer (Tonali 46’), Bakayoko (Kessié 46’), Krunic (Messias 46’), Brahim Diaz (Maldini 81’), Saelemaekers (Castillejo 69’), Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli Arbitro: Francesco Fourneau Ammoniti: Perez, Deulofeu, Castillejo, Zeegelaar Espulsi: Success Highlights QUI

