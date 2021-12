Shel Shapiro, chi è l’ex moglie Cristina Rivetti: due figli dal matrimonio

Shel Shapiro è un volto noto della musica italiana. Con i suoi Rokes fu tra i primi interpreti del beat e della musica pop nel nostro Paese. Ma Shel è stato anche un autore di successo, un arrangiatore, un attore e un documentarista. Meno famosa è Cristina Rivetti, che è stata la sua seconda moglie. Lei e Shel hanno divorziato nel 1997. Dalla loro relazione sono nati due figli, i gemelli Pietro e Ginevra.

Shel Shapiro, nato a Londra nel 1943 come Norman David Shapiro, ha avuto una vita piena di emozioni e di tristezze. Ha suonato con tutti i più grandi artisti italiani negli anni Sessanta (Rita Pavone, Patty Pravo, Mia Martini, Mina). Ha recitato in molti film (memorabile il suo ruolo in Brancaleone alle crociate). Tra i momenti più bui della sua esistenza c’è la morte della sua prima moglie, Maria Lina detta Mariolina, che si è tolta la vita nel 1992. Successivamente Shapiro si risposò con Cristina Rivetti. La loro relazione si concluse cinque anni dopo, nel 1997, con un divorzio.

Cristina Rivetti, la ex di Shapiro

Da quel momento in poi per Sharpiro iniziò un momento davvero infelice. Si sentiva depresso e sconfortato. Con un po’ di difficoltà Shel tornò per a cantare e a fare cinema. Anno dopo anno, il cantante ritrovò così la serenità. Negli ultimi anni lo abbiamo visto impegnarsi nel sociale e lavorare in importanti musical a teatro. Di Cristina Rivetti, invece, sappiamo poco.

Certo, sappiamo che è stata la seconda moglie di Shel Shapiro e che il loro matrimonio era arrivato poco tempo dopo la scomparsa di Maria Lina Carreri, detta Mariolina, la prima moglie di Shapiro. Una donna che, come abbiamo anticipato, morì suicida nel 1992.

I figli di Shel e Cristina

Shapiro e Mariolina si erano sposati nell’aprile del 1969 e avevano avuto una sola figlia: Malindi. Con Cristina Rivetti, Shel Shapiro ha avuto invece altri due figli, i gemelli Pietro e Ginevra. Quel matrimonio è finito nel 1997, di comune accordo, e i bambini oggi adulti sono rimasti con la madre.

Tempo fa il cantante ha raccontato di aver sofferto molto per il distacco luttuoso da Mariolina e sentimentale da Cristina. “Nel 1998 arrivò la depressione”, ha contessato Shapiro. Ma oggi quel male è stato sconfitto.

