Oroscopo di Paolo Fox 13 dicembre: lunedì indimenticabile per amore e lavoro

Ariete – La luna è ancora nel vostro segno, esponete le vostre esigente al partner. Sul lavoro vi verranno in mene molte idee, mettete a frutto!

Toro – Le prossime due giornate saranno importanti per l’amore, 14 e 15 la Luna è nel vostro segno. Sul lavoro fate attenzione ai rapporti con gli altri e alle questioni legali.

Gemelli – Le coppie avranno più forza, vivrete momenti interessanti. Sul lavoro vi sentite rilassati e riposati, ma non dovete esagerare.

Cancro – Non è una giornata al top per l’Amore, meglio rimandare a domani le scelte importanti. Anche per il lavoro non decidete oggi, rimandate a domani le possibili collaborazioni.

Leone – La Luna vi è favorevole in questo periodo, dovreste ritrovare un po’ di tranquillità. Cercate sul lavoro di tagliare le spese inutili.

Vergine – In Amore, nei prossimi due giorni, sarà per voi possibile chiarire qualche malinteso passato. Qualcuno si muoverò per te, a tuo favore: giornata positiva per fare progetti.

Bilancia – Pare siate troppo presi per risolvere le vostre questioni amorose, avete bisogno di riflettere. La ripresa delle attività lavorative vi vede in prima linea, approfittatene.

Scorpione – Una giornata che vi invita ad essere molto cauti in Amore, meglio attendere per le decisioni. Sul lavoro, dovrete gestire le vostre attività con molta prudenza.

Sagittario – Per l’amore questa è una giornata che potrebbe portare vantaggi alle coppie che vogliono riconciliarsi. Su lavoro siete un po’ agitati, ma solo perché volete risolvere qualche problema.

Capricorno – Forse siete presi da troppo cose, è un lunedì che in Amore parte con qualche dubbio di troppo. Sul lavoro oggi la stanchezza prende il sopravvento, meglio rimandare qualcosa a domani.

Acquario – E’ una giornata ideale per cercare di vivere qualche emozione particolare. Sul lavoro ti troverai ad affrontare qualche decisione importante.

Pesci – La situazione generale in Amore è interessante, le stelle sono favoreggi soprattutto intorno al 14. Sul lavoro, se state cercando avanzamenti questo è il periodo ideale.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 13 dicembre: lunedì indimenticabile per amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.