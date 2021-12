l’empoli-sbanca-il-maradona-con-cutrone:-il-napoli-ora-scivola-al-quarto-posto

L’Empoli espugna lo stadio “Maradona” battendo il Napoli 1-0 al termine di un match con poche emozioni ma con i toscani abili a sfruttare al meglio una rocambolesca rete di Cutrone, giunta nella ripresa. Seconda sconfitta consecutiva in casa per la squadra di Spalletti. Pronti via e i toscani si rendono pericolosi con una conclusione di Cutrone che si spegne fuori. La gara è subito vivace, con Mertens che prova a imbeccare Lozano, ma la retroguardia empolese è attenta e libera. La prima vera occasione matura al 23′ con Elmas che con un destro piazzato da fuori scheggia la traversa.

Le emozioni sono minime: le due compagini rischiano poco e a loro volta creano poche chance. Prima della pausa è però Vicario a dire di no a Lozano che di destro prova a sorprenderlo a posizione defilata. Il secondo tempo si apre con gli azzurri immediatamente a caccia della rete del vantaggio per indirizzare la gara sulla giusta carreggiata ma Vicario non è d’accordo e respinge il tentativo di Di Lorenzo.

La squadra di Spalletti gestisce il pallone con maestria e quando può prova a rendersi pericolosa, come al 56′ quando Ounas si crea lo spazio per un destro dal limite dell’area di rigore e calcia: pallone di poco a lato. E’ la formazione di Andreazzoli – a sorpresa – a passare in vantaggio al 71′: angolo dalla sinistra, il pallone rimpalla tra Anguissa e Cutrone e beffa Ospina. Secondo gol in campionato per Cutrone. Il Napoli reagisce rabbiosamente cercando in tutti i modi il gol del pari con Petagna, che prende il palo, e con Elmas e Ounas, ma le loro conclusioni si spengono sul fondo o sui guantoni di uno straordinario Vicario. Vince l’Empoli, Napoli steso 1-0