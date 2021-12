Isabel Bengochea, l’ex moglie di Ezio Greggio: carriera e curiosità

Isabel Bengochea, è stata l’ex moglie di Ezio Greggio, dall’amore con la donna spagnola sono nati due figli maschi Giacomo e Gabriele, il matrimonio con la bella donna spagnola è terminato dopo 20 anni.

Il matrimonio con la donna spagnola misteriosa è terminato dopo 20 anni, il conduttore di Striscia la Notizia ha subito dopo intrapreso una relazione con Simona Gobbi l’ex studentessa di Lettere fece perdere la testa al conduttore di Striscia la Notizia, era una 22enne quando nacque l’amore con il celebre conduttore.

La coppia venne paparazzata nel 2009 in compagnia del conduttore Mediaset, la storia d’amore tra i due cominciò dopo un anno di frequentazione, proprio nello stesso anno dove il conduttore chiese il divorzio con la moglie spagnola.

Purtroppo non si conosce molto circa la vita privata della donna, ha sempre preferito rimanere distante dai riflettori, ama la privacy e i propri spazi, inoltre scelse di non divulgare pubblicamente le sue informazioni personali.

Con la donna spagnola il conduttore ebbe due figli, sono Giacomo e Gabriele, la famiglia è ancora in ottimi rapporti, nonostante sembra che il matrimonio tra il conduttore e la sua ex moglie spagnola si è concluso lentamente.

Sembra che Ezio Greggio e la sua ex moglie spagnola abbiano accettato di buon grado e con molta serenità la fine della relazione dopo 20 anni, attualmente i rapporti sono in buono stato, i due sono spesso insieme in selfie, mentre sorridono e cercano di sostenere i due figli in tutti i loro progetti.

Durante la sua carriera, Ezio Greggio ha passato diverse storia d’amore molto intense e particolari, la vita privata ha celato un sentimento molto intenso per la sua ex moglie spagnola, il loro amore nacque proprio quando l’attore e conduttore ricevette la cittadinanza onoraria albanese, proprio per il contributo alla diffusione della cultura in Italia.

Nello stesso anno si trovò nella situazione di rifiutare la cittadinanza onoraria di Biella, proprio per rispetto a Liliana Segre con la quale aveva avuto una storia in passato.

