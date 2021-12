federico-balzaretti-e-eleonora-abbagnato:-insieme-da-10-anni

L’ex calciatore Federico Balzaretti e la ballerina Eleonora Abbagnato saranno ospiti a Verissimo oggi pomeriggio. La coppia ha festeggiato negli scorsi mesi i dieci anni di matrimonio.

Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato saranno presenti in veste di ospiti a Verissimo, in onda su Canale 5, insieme alla conduttrice Silvia Toffanin.

L’ex calciatore diventato opinionista e la celebre ballerina hanno festeggiato i loro dieci anni di matrimonio negli scorsi mesi: si sono sposati, infatti, a giugno del 2011 e insieme sono diventati genitori di due figli: Julia, di 9 anni, e Gabriel, di 5, in una famiglia allargata molto unita (Federico, nel suo matrimonio precedente, ha avuto due figli: Lucrezia, 14 anni, e Ginevra, 11 anni).

Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato: i festeggiamenti per i 10 anni di matrimonio

Eleonora Abbagnato (43 anni) è una ballerina di danza classica e attrice: dopo il suo esordio in televisione a soli 11 anni in un programma condotto da Pippo Baudo, Eleonora ha fatto molta strada, arrivando a dirigere il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Federico Balzaretti (40 anni), invece, è un ex calciatore difensore e, attualmente, opinionista in televisione e dirigente sportivo.

La coppia si è conosciuta negli anni in cui Federico ha giocato per il Palermo, dove è nata Eleonora. La squadra ha portato fortuna all’ex calciatore che, oltre ad aver raggiunto la Nazionale maggiore ed essere diventato vice-campione d’Europa ad Euro 2012, in quel periodo si è innamorato della donna che, dopo qualche tempo, è diventata sua moglie.

Eleonora e Federico si sono sposati nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni, sempre a Palermo, il 13 giugno del 2011. Qualche mese fa hanno celebrato il loro decimo anno di matrimonio insieme ad amici e parenti, all’aperto e vestiti di bianco. I due continuano ad essere molto innamorati e, dopo la festa, si sono sposati in una suite con vista sul Colosseo regalandosi una serata romantica.

