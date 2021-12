f1,-gp-di-abu-dhabi:-tabellino-gara:-verstappen-campione-del-mondo

F1, Gp di Abu Dhabi Tabellino Gara

Cronaca della corsa – L’ultimo e decisivo Gran Premio della stagione si corre in una pista veloce come quella di Abu Dhabi e vede i due contendenti al titolo partire dalle prime due posizioni della griglia. Il pilota RedBull Max Verstappen è in pole position, ma la sua pessima partenza porta subito il rivale in Mercedes Lewis Hamilton a superarlo agevolmente già in avvio. Poco dopo sarà l’olandese a tentare il contro sorpasso, dopo un paio di curve, chiudendo la curva al pilota inglese, ma rientrando nel circuito davanti a Verstappen, i giudici di gara escluderanno la possibilità di un’investigazione per il sette volte campione del mondo. Secondo il direttore Michael Masi e i suoi Hamilton non avrebbe guadagnato dal taglio della pista alcun vantaggio sull’avversario, così dal lasciare le posizioni invariate. Hamilton primo e Verstappen secondo. Nel corso dei giri il divario fra i due aumenterà, complice un crollo della prestazione delle gomme per il pilota in RedBull. Al 14esimo giro Verstappen è così costretto a rientrare a i box per il cambio degli pneumatici. Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc seguono, tra la quarta e la sesta posizione, ma il pilota monegasco in particolare avrà qualche difficoltà nella gestione della macchina, soprattutto con un errore con il quale ha perso aderenza e ha rischiato di finire la corsa prima della bandiera a scacchi. Tra i due, migliore la prestazione dello spagnolo Sainz, che si posiziona tra il terzo e il quarto posto, tentando l’accesso al podio. Come nel resto della stagione, evidente anche qui la differenza tra la corsa dei primi due della classifica mondiale e tutti gli altri piloti. Va comunque detto che dopo la sosta di Hamilton, è stato il compagno di squadra di Verstappen Sergio Perez a dare il suo meglio nel rallentare l’inglese, istruendogli il sorpasso in ogni parte del tracciato. Quanto basta per permettere all’olandese di avvicinarsi all’inglese, per quanto le prestazioni della Mercedes siano comunque superiori a quelle della vettura rivale. Hamilton conferma così la prima posizione, con Verstappen secondo. Nel finale però accade l’ennesimo colpo di scena, ribaltando le gerarchie e regalando la prima gioia al pilota della RedBull. «Serviva un miracolo a cinque giri dalla fine», dirà Verstappen alla prima intervista da nuovo campione del mondo. Così è stato in una stagione che rimarrà indimenticabile, nel bene e nel male.