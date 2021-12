Enzo Iachetti, quanto guadagna: la verità sul vizio del gioco

Enzo Iachetti. Maddalena Corvaglia ha difeso il conduttore di Striscia la Notizia, dichiarando che il volto del programma su Canale 5 non sta avendo dei problemi con il vizio del gioco.

Le notizie sono state false e diffamatorie, dopo la fine della loro storia d’amore, il legame tra Maddalena Corvaglia e il conduttore di Striscia la Notizia è rimasto sempre solido e con tanto rispetto reciproco.

Le voci che circolano da diversi giorni suo social, sono incentrate sulla ludopatia del conduttore televisivo, sembra che il conduttore stia passando alcuni problemi finanziari dovuti proprio alla dipendenza dal gioco.

La sua ex compagna Maddalena Corvaglia ha dichiarato sul suo profilo Instagram che tutte le accuse e le voci che girano sul web, sono delle vere e proprie bufale, sul suo profilo Instagram, la showgirl ha dichiarato che .gli articoli scritti sul web sono diffamatori e falsi.

Leggendo un alert circa un articolo pubblicato sul web, ha dichiarato che i presunti problemi dovuti al circolo vizioso delle scommesse sono tutte “minchiate”, inoltre ha accusato i diretti diffamatori di trovarsi un vero lavoro, anzichè al circolo vizioso delle scommesse sono tutte “minchiate”, inoltre ha accusato i diretti diffamatori di trovarsi un vero lavoro, anziché scrivere falsità sul conto del conduttore.

Enzo Iachetti, la sua ex Maddalena Corvaglia lo difende sul profilo Instagram scagliandosi contro le diffamazioni

L’ex compagna del conduttore ha dichiarato inoltre che non c’è alcun motivo di calunniare ed infangare una persona che ha alle sue spalle 50 anni di carriera, se chi scrive non è in grado di raccontare la verità alle persone che leggono, dovrebbero cambiare lavoro.

La showgirl non si è fermata qui, ha continuato dichiarando che tutti gli articoli diffusi sul web sono notizie diffamatorie e ledono gratuitamente la dignità di un uomo che ha sempre lavorato in maniera impeccabile e professionale.

Il rispetto per la verità coincide con il rispetto che bisogna avere nel portare i lettori oltre le parole che si scrivono. L’ex compagna del conduttore ha dichiarato che sono passati molti anni dalla loro storia d’amore, ma il legame tra la showgirl e il conduttore è rimasto sempre colmo di rispetto.

Per 6 anni hanno vissuto una storia d’amore, nonostante il conduttore avesse 50 anni mente Maddalena Corvaglia era poco più 20enne, i cambiamenti della vita lavorativa e privata non hanno leso il loro rapporto di reciproco rispetto, per poi trasformarsi in un’amicizia nel nome del rispetto e dell’affetto reciproco trascorso durante il loro amore in passato.

