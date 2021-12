blanca,-l’ex-fidanzato-dell’attrice:-“dopo-don-matteo-mi-ha-lasciato”

Blanca, l’ex fidanzato dell’attrice Maria Chiara Giannetta ha dichiarato che dopo aver girato Don Matteo l’attrice ha lasciato il suo ex senza preavviso, la serie tv su Rai1 sta ottenendo degli ascolti molto performanti.

Attualmente l’attrice protagonista Maria Chiara Giannetta è il volto del momento, il suo ex fidanzato ha dichiarato sulla rivista Di Più, che l’attrice lo ha lasciato dopo aver ottenuto il ruolo in Don Matteo che le ha permesso di fare il salto di qualità nel mondo dello spettacolo.

Edoardo Ferraro ha dichiarato di non esserci rimasto male, proprio perché riuscì a capire che l’attrice non era più innamorata di lui nel momento in cui si è fidanzata dopo la firma del contratto per Don Matteo, la sua “Mari” era cambiata.

Tra Maria Chiara Giannetta e Edoardo Ferraro i rapporti sono ancora tesi, l’ex fidanzato dell’attrice non vuole più vederla neanche in televisione, nonostante la fiction su Rai1 sia diventata un successo nazionale.

Edoardo Ferraro ha dichiarato di non averla mai vista recitare nella serie tv su Rai1 e ha visto pochissime puntate di Don Matteo, il regista è seriamente intenzionato a non lavorare più con la sua ex in un progetto futuro. Nonostante questo ha dichiarato che la sua ex fidanzata ha un grande talento.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Blanca, cosa sapere del cane Linneo: il racconto del vero padrone

Blanca, tra il regista Edoardo Ferrero e Maria Chiara Giannetta i rapporti sono ancora tesi

Nella quarta puntata della fiction in onda su Rai1 la protagonista avrà una grande sete di giustizia, nel momento in cui si accorgerà di aver perso la vista e la sua sorella maggiore.

Nel commissariato dove lavora, l’ispettore Liguori sarà l’unico a volerla sostenere è stato il protagonista della seconda puntata. Il corpo di un ragazzo di nome Camillo verrà ritrovato nel palazzo dove l’ispettore Liguori è cresciuto.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Enzo Paci: biografia dell’attore che interpreta Mauro Bacigalupo in Blanca

Lo stesso posto gli ricorderà il suicidio di suo padre, con la collaborazione della protagonista scoprirà che ad uccidere Camillo non è stato suo zio ma dei poliziotti corrotti.

Nella quarta puntata della serie vedremo l’ispettore Liguori che sarà sempre più sfuggente, mentre Nanni si avvicinerà sempre più alla protagonista. Ci saranno degli attimi di terrore proprio perché qualcuno entrerà nuovamente in casa per spiare la ragazza non vedente. L’appuntamento con la quarta puntata è fissato per Lunedì 13 Dicembre 2021 in prima serata esclusiva solo su Rai1.

The post Blanca, l’ex fidanzato dell’attrice: “Dopo Don Matteo mi ha lasciato” appeared first on Ck12 Giornale.