amici-21:-l’emozione-di-lda-durante-il-suo-brano-sul-divorzio-dei-genitori

Amici 21. Nella puntata di oggi, 12 dicembre, gli allievi si sono esibiti con una cover, con la possibilità di scegliere un pezzo che rappresentasse un momento importante nella loro vita e di aggiungere delle barre al brano. Così ha fatto Luca D’Alessio, che ha dedicato una canzone ai suoi genitori, parlando del loro divorzio.

Nella puntata di oggi, domenica 12 dicembre, i concorrenti di Amici 21 si sono esibiti portato un pezzo che rappresentasse un momento importante nella loro vita, con l’opportunità di inserire delle barre nel brano.

Così ha fatto Luca D’Alessio, figlio del celebre Gigi D’Alessio, entrato nella scuola con il nome d’arte LDA: Luca ha dedicato una canzone ai suoi genitori, parlando del loro divorzio dal punto di vista che aveva da bambino, quando si fa più fatica a capire determinate scelte prese dai propri parenti.

Amici 21: LDA canta “Un attimo ancora” ricordando il divorzio dei genitori

LDA si è esibito con il brano “Un attimo ancora” dei Gemelli DiVersi. Prima della sua performance, Maria De Filippi ha letto il suo messaggio, scritto per spiegare ciò che avrebbe fatto, come avviene prima di ogni esibizione.

L’allievo ha descritto il suo ricordo più importante: un Natale passato insieme ai genitori, Carmela e Gigi. Questo è stato un momento speciale per Luca perché, per il figlio di due genitori divorziati, non è semplice riuscire a condividere dei momenti di serenità entrambi.

I suoi genitori si sono separati all’inizio del Duemila, quando Luca era un bambino di due, tre anni. “Mettere d’accordo due persone che per tanti motivi si sono separati non è facile” ha spiegato l’allievo prima di cantare. Luca, inoltre, ha proseguito con un messaggio per i genitori separati sull’importanza di continuare a mostrare il proprio amore ai figli, dedicando loro tempo e affetto, che hanno un valore indubbiamente maggiore rispetto ad un regalo.

Nelle sue barre, LDA ha espresso ciò che ha provato da bambino mentre i suoi genitori si separavano. Nonostante le sofferenze iniziali, ora riesce a vivere la situazione serenamente ed ha imparato ad apprezzare i piccoli gesti. Nel pezzo, si è immedesimato anche nei panni dei genitori che prendono questa decisione: “Ma cosa prova un genitore quando vede un figlio 48 ore?”.

Alla fine della sua esibizione, Luca si è emozionato e Maria si è resa conto della sua commozione. “Non è leggerissimo come un argomento” ha spiegato LDA, che ha aggiunto di aver affrontato l’argomento come se fosse ancora piccolo: “Quando sei bambino vedi mamma e papà come i tuoi genitori, quando cresci li vedi come persone che fanno scelte per il bene di tutti” ha affermato, nel tentativo di parlare ai bambini che in questo momento stanno passando dei momenti difficili per via della separazione dei genitori.

The post Amici 21: l’emozione di LDA durante il suo brano sul divorzio dei genitori appeared first on Ck12 Giornale.