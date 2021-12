vincenzo-spadafora,-vita-privata-del-ministro:-cosa-sappiamo-del-compagno

Vincenzo Spadafora, è l’ex Ministro che ha fatto coming out in diretta tv, si è dimostrato un uomo tutto d’un pezzo proprio perché è riuscito a costruire delle leggi tramite la sua formazione professionale e privata.

Il politico è stato Ministro per le politiche giovanili e per lo sport dal 2019 al 2021, nel governo Conte ha avuto modo di esercitare il ruolo di Ministro, in precedenza per 5 anni ha ricoperto la carica di garante per l’infanzia e l’adolescenza nel Movimento 5 Stelle.

Durante una puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio, ha fatto coming out in diretta nazionale, dichiarando di essere omosessuale nonostante fosse un uomo di politica.

Nasce nel 1974, è originario di Afragola in provincia di Napoli, la sua infanzia e la sua adolescenza sono trascorse a Cardito in provincia di Napoli, dopo il liceo sceglie di lasciare la Campania per studiare a Roma.

Nella capitale comincerà a collaborare con l’UNICEF prestando servizio in alcuni progetti umanitari, per poi lavorare nelle Organizzazioni Non Governative, nel 1998 comincerà a pensare al mondo della politica, esattamente all’età di 24 anni, ricoprirà la carica di segretario del Presidente per la Regione Campania.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Josh Cavallo, primo calciatore professionista a fare coming out

Vincenzo Spadafora, ha fatto coming out durante la diretta a Che Tempo che fa con Fabio Fazio

Lavorerà per i Verdi nel 2006, per poi ricoprire la carica di capo segreteria nel Ministeri dei Beni Cultural, mentre dal 2016 entrerà a far parte dello staff di Luigi Di Maio.

Da Settembre del 2019 sino al 13 Febbraio 2021 diventerà Ministro delle Politiche giovanili durante i due mandati del Governo Conte, l’ex ministro ha sempre cercato di mantenere un profilo basso circa il suo orientamento sessuale e soprattutto per quanto riguardava la sua vita privata.

Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole, infatti durante la puntata andata in onda a Novembre 2021, l’ex ministro ha ammesso di essere omosessuale, dichiarando che la vita privata di chiunque deve rimanere tale, ma nel momento in cui si ricopre un ruolo pubblico, politico e sociale, si ha qualche responsabilità in più e bisogna convivere con la propria vita privata.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alberto Matano, coming out in diretta: “So cos’è l’omofobia”

Inoltre, ha aggiunto che il suo coming out è stato un modo per testimoniare il suo impegno politico sotto diversi fronti, è un uomo cattolico nonostante tutto. In politica l’omosessualità è stata utilizzata molte volte per ferire il prossimo, ma con la sua dichiarazione ha voluto spegnere queste voci.

Il politico si augura di esser considerato per le sue azioni, per quello che è e non per quello che potrebbe essere secondo gli occhi di altri. Purtroppo non si conosce molto circa la sua vita privata e sui social sembra che l’ex ministro cerchi di pubblicare solo i progetti nei quali è coinvolto.

The post Vincenzo Spadafora, vita privata del ministro: cosa sappiamo del compagno appeared first on Ck12 Giornale.