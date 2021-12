“Tornano i gran visir”. Greggio e Iacchetti a Striscia, un clamoroso “blitz” in anteprima | Video

Tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, “i gran visir del buonumore”. A Striscia la notizia l’annuncio è in grande stile, con promo su Canale 5 e video pubblicato anche sul sito ufficiale del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. Trenta secondi e una raffica di gag per presentare la coppia di conduttori più famosa e amata del piccolo schermo. Il “turnover” dietro il bancone è un marchio di fabbrica di Ricci a Striscia.

Per questa stagione si sono già alternate due coppie, entrambe inedite: la prima formata dall’attrice spagnola Vanessa Incontrada (poi tornata a Zelig, con Claudio Bisio) e dal comico napoletano Alessandro Siani, la seconda ancora in carica (e agli sgoccioli) da Sergio Friscia e Roberto Lipari, comici e autori. Ci sarà anche un’altra sorpresa: la coppia d’eccezione formata da Siani e Diletta Leotta, conduttrice e inviata della rete sportiva DAZN al debutto per le reti Mediaset. Ma l’attesa di tutti, da qualche giorno, è per Ezio ed Enzino.

“Tornano Greggio e Iacchetti”: guarda il video di Striscia la notizia

“Io le so che le manco, le manco…”, punzecchia Greggio il sodale di sempre. E quando lo mette alla prova, “do you speak english?”, il risultato è esilarante. “Eh, arrivederci”, lo congeda Greggio. Sì, saranno settimane di fuoco. Ma attenzione: potrebbe essere l’ultima occasione per vederli insieme. Iacchetti ha già rivelato che l’amico e collega gli avrebbe proposto di imbarcarsi in un tour teatrale internazionale.